https://sputniknews.com.tr/20230206/gebzede-erkek-siddeti-karsisina-cikan-kadini-silahla-yaraladi-1066612183.html
Gebze'de erkek şiddeti: Karşısına çıkan kadını silahla yaraladı
Gebze'de erkek şiddeti: Karşısına çıkan kadını silahla yaraladı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kıraathaneden çıkan alkollü erkek, karşısına çıkan kadını silahla yaralayıp kaçtı. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T05:30+0300
2023-02-06T05:30+0300
2023-02-06T05:30+0300
türkiye
kocaeli
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erkek
şiddet
kadın cinayeti
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Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi 1229/1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen A.T. isimli erkek, sokak üzerinde bulunan kıraathaneden çıkıp yürümeye başladı. Ardından, tanıdığı G.T. isimli kadını gören şahıs, bir anda silahını çıkararak ateş etmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan kadın yere yığılırken, saldırgan erkek ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kadını yaralayıp olay yerinden kaçan saldırganı yakalayabilmek için çalışma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230120/antalyada-erkek-siddeti-oglu-tarafindan-bicaklanan-kadin-yarali-halde-markete-sigindi-1065950824.html
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kocaeli, gebze, erkek, şiddet, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, kadına şiddet
kocaeli, gebze, erkek, şiddet, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, kadına şiddet
Gebze'de erkek şiddeti: Karşısına çıkan kadını silahla yaraladı
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kıraathaneden çıkan alkollü erkek, karşısına çıkan kadını silahla yaralayıp kaçtı.
Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi 1229/1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen A.T. isimli erkek, sokak üzerinde bulunan kıraathaneden çıkıp yürümeye başladı.
Ardından, tanıdığı G.T. isimli kadını gören şahıs, bir anda silahını çıkararak ateş etmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan kadın yere yığılırken, saldırgan erkek ise olay yerinden kaçtı.
Olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Ardından sedyeyle ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kadını yaralayıp olay yerinden kaçan saldırganı yakalayabilmek için çalışma başlattı.