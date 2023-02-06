https://sputniknews.com.tr/20230206/gebzede-erkek-siddeti-karsisina-cikan-kadini-silahla-yaraladi-1066612183.html

Gebze'de erkek şiddeti: Karşısına çıkan kadını silahla yaraladı

Gebze'de erkek şiddeti: Karşısına çıkan kadını silahla yaraladı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kıraathaneden çıkan alkollü erkek, karşısına çıkan kadını silahla yaralayıp kaçtı. 06.02.2023, Sputnik Türkiye

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Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi 1229/1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen A.T. isimli erkek, sokak üzerinde bulunan kıraathaneden çıkıp yürümeye başladı. Ardından, tanıdığı G.T. isimli kadını gören şahıs, bir anda silahını çıkararak ateş etmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan kadın yere yığılırken, saldırgan erkek ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kadını yaralayıp olay yerinden kaçan saldırganı yakalayabilmek için çalışma başlattı.

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