https://sputniknews.com.tr/20230120/antalyada-erkek-siddeti-oglu-tarafindan-bicaklanan-kadin-yarali-halde-markete-sigindi-1065950824.html

Antalya'da erkek şiddeti: Oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaralı halde markete sığındı

Antalya'da erkek şiddeti: Oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaralı halde markete sığındı

Antalya’da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen gencin evde bıçakla yaraladığı annesi can havliyle sokağa çıkarak bir markete sığındı. Markete gelerek... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T00:28+0300

2023-01-20T00:28+0300

2023-01-20T00:28+0300

türkiye

antalya

erkek

şiddet

anne

market

polis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/14/1065951136_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f0500de6fdb2c0f5ebc962207007bad5.jpg

Olay, Antalya'nın Alanya ilçesi Hacet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İ.T, annesi Ülkü T., ile yaşadıkları dairede tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İ.T, eline aldığı bıçakla annesini yaraladı.Can havliyle evden kaçan Ülkü T, yaralı halde evlerinin yanındaki markete sığındı. Bu esnada İ.T de bıçakla annesini kovalayarak markete geldi. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Market içerisinde İ.T, annesine saldırmak istediği sırada alışveriş yapmak için o an içeride bulunan izinli polis memuru İ.T’ye müdahale ederek elindeki bıçağı aldı. Etkisiz hale getirilen İ.T, gözaltına alınırken, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Ülkü T.’yi hastaneye kaldırıldı. İki bıçak darbesi alarak ağır yaralı olduğu öğrenilen Ülkü T, tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230117/malatyada-kadin-cinayeti-hamile-esini-olduren-erkek-intihar-etti-1065817095.html

türkiye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, erkek, şiddet, anne, market, polis