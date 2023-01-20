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Antalya'da erkek şiddeti: Oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaralı halde markete sığındı
Antalya'da erkek şiddeti: Oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaralı halde markete sığındı
Antalya’da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen gencin evde bıçakla yaraladığı annesi can havliyle sokağa çıkarak bir markete sığındı. Markete gelerek... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T00:28+0300
2023-01-20T00:28+0300
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antalya
erkek
şiddet
anne
market
polis
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Olay, Antalya'nın Alanya ilçesi Hacet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İ.T, annesi Ülkü T., ile yaşadıkları dairede tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İ.T, eline aldığı bıçakla annesini yaraladı.Can havliyle evden kaçan Ülkü T, yaralı halde evlerinin yanındaki markete sığındı. Bu esnada İ.T de bıçakla annesini kovalayarak markete geldi. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Market içerisinde İ.T, annesine saldırmak istediği sırada alışveriş yapmak için o an içeride bulunan izinli polis memuru İ.T’ye müdahale ederek elindeki bıçağı aldı. Etkisiz hale getirilen İ.T, gözaltına alınırken, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Ülkü T.’yi hastaneye kaldırıldı. İki bıçak darbesi alarak ağır yaralı olduğu öğrenilen Ülkü T, tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230117/malatyada-kadin-cinayeti-hamile-esini-olduren-erkek-intihar-etti-1065817095.html
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antalya, erkek, şiddet, anne, market, polis
antalya, erkek, şiddet, anne, market, polis

Antalya'da erkek şiddeti: Oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaralı halde markete sığındı

00:28 20.01.2023
© İHAAntalya’da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen gencin evde bıçakla yaraladığı annesi can havliyle sokağa çıkarak bir markete sığındı. Markete gelerek annesini yine bıçaklamak isteyen genci izinli polis memuru etkisiz hale getirdi.
Antalya’da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen gencin evde bıçakla yaraladığı annesi can havliyle sokağa çıkarak bir markete sığındı. Markete gelerek annesini yine bıçaklamak isteyen genci izinli polis memuru etkisiz hale getirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© İHA
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Antalya’da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen gencin evde bıçakla yaraladığı annesi can havliyle sokağa çıkarak bir markete sığındı. Markete gelerek annesini yine bıçaklamak isteyen genci izinli polis memuru etkisiz hale getirdi.
Olay, Antalya'nın Alanya ilçesi Hacet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İ.T, annesi Ülkü T., ile yaşadıkları dairede tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İ.T, eline aldığı bıçakla annesini yaraladı.
Can havliyle evden kaçan Ülkü T, yaralı halde evlerinin yanındaki markete sığındı. Bu esnada İ.T de bıçakla annesini kovalayarak markete geldi. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Market içerisinde İ.T, annesine saldırmak istediği sırada alışveriş yapmak için o an içeride bulunan izinli polis memuru İ.T’ye müdahale ederek elindeki bıçağı aldı.
Etkisiz hale getirilen İ.T, gözaltına alınırken, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Ülkü T.’yi hastaneye kaldırıldı. İki bıçak darbesi alarak ağır yaralı olduğu öğrenilen Ülkü T, tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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