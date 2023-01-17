https://sputniknews.com.tr/20230117/malatyada-kadin-cinayeti-hamile-esini-olduren-erkek-intihar-etti-1065817095.html

Malatya'da kadın cinayeti: Hamile eşini öldüren erkek intihar etti

Malatya'da kadın cinayeti: Hamile eşini öldüren erkek intihar etti

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde hamile eşini silahla başından vurarak öldüren erkek, aynı silahla intihar etti. 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T04:13+0300

2023-01-17T04:13+0300

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türkiye

malatya

kadın cinayeti

hamile

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Olay, 01.00 sıralarında Malatya Yeşilyurt'a bağlı Kiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kiraz Sokak içerisinde iki katlı müstakil bir evde yaşayan K.K. isimli erkek ile eşi Esengül Korkmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından K.K. tabancayla eşini başından vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Esengül Korkmaz olay yerinde, ağır yaralanan saldırgan erkek ise kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Eşinin silahından çıkan kuşunla hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Esengül Korkmaz’ın hamile olduğu ve bir süre de kadın sığınma evinde kaldığı öğrenildi.Talihsiz kadının cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından K.K.’nin cenazesi ise hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230116/adanada-kadin-cinayeti-17-yasindaki-oglu-tarafindan-olduruldu-1065777839.html

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