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Malatya'da kadın cinayeti: Hamile eşini öldüren erkek intihar etti
Malatya'da kadın cinayeti: Hamile eşini öldüren erkek intihar etti
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde hamile eşini silahla başından vurarak öldüren erkek, aynı silahla intihar etti. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T04:13+0300
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türkiye
malatya
kadın cinayeti
hamile
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Olay, 01.00 sıralarında Malatya Yeşilyurt'a bağlı Kiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kiraz Sokak içerisinde iki katlı müstakil bir evde yaşayan K.K. isimli erkek ile eşi Esengül Korkmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından K.K. tabancayla eşini başından vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Esengül Korkmaz olay yerinde, ağır yaralanan saldırgan erkek ise kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Eşinin silahından çıkan kuşunla hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Esengül Korkmaz’ın hamile olduğu ve bir süre de kadın sığınma evinde kaldığı öğrenildi.Talihsiz kadının cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından K.K.’nin cenazesi ise hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230116/adanada-kadin-cinayeti-17-yasindaki-oglu-tarafindan-olduruldu-1065777839.html
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malatya, kadın cinayeti, hamile
malatya, kadın cinayeti, hamile

Malatya'da kadın cinayeti: Hamile eşini öldüren erkek intihar etti

04:13 17.01.2023 (güncellendi: 04:16 17.01.2023)
© Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org Erkek şiddetine susma
Erkek şiddetine susma - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde hamile eşini silahla başından vurarak öldüren erkek, aynı silahla intihar etti.
Olay, 01.00 sıralarında Malatya Yeşilyurt'a bağlı Kiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kiraz Sokak içerisinde iki katlı müstakil bir evde yaşayan K.K. isimli erkek ile eşi Esengül Korkmaz arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından K.K. tabancayla eşini başından vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Esengül Korkmaz olay yerinde, ağır yaralanan saldırgan erkek ise kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Eşinin silahından çıkan kuşunla hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Esengül Korkmaz’ın hamile olduğu ve bir süre de kadın sığınma evinde kaldığı öğrenildi.
Talihsiz kadının cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından K.K.’nin cenazesi ise hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
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