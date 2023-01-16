https://sputniknews.com.tr/20230116/adanada-kadin-cinayeti-17-yasindaki-oglu-tarafindan-olduruldu-1065777839.html

Adana'da kadın cinayeti: 17 yaşındaki oğlu tarafından öldürüldü

Adana'da kadın cinayeti: 17 yaşındaki oğlu tarafından öldürüldü

Adana'da oğlu tarafından tabancayla vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T05:30+0300

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türkiye

adana

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kadın cinayeti

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Alınan bilgiye göre, Adana Yüreğir Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, bir evde yaşanan tartışma sırasında 17 yaşındaki oğlu B.A. tarafından tabancayla vurulan Mine Akgül (40), tedavi gördüğü Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Akgül'ün cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayda B.A'nın yaraladığı dayısı Kadir D'nin ise ayakta tedavi edildiği belirtildi.Polis zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.Şüpheli B.A, 3016 sokaktaki evde yaşanan tartışma sırasında dayısı Kadir D'ye (36) ve annesi Mine Akgül'e tabancayla ateş etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230109/izmirde-kadin-cinayeti-cocuklarinin-gozleri-onunde-vuruldu-1065531834.html

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