https://sputniknews.com.tr/20230109/izmirde-kadin-cinayeti-cocuklarinin-gozleri-onunde-vuruldu-1065531834.html

İzmir’de kadın cinayeti: Çocuklarının gözleri önünde vuruldu

İzmir’de kadın cinayeti: Çocuklarının gözleri önünde vuruldu

İzmir’in Karabağlar ilçesinde 4 ay önce tanıştığı erkek arkadaşından ayrılmak isteyen 40 yaşındaki kadın, kendisini rahatsız eden zanlının tabancayla ateş... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

izmir

karabağlar

kadın cinayeti

erkek

anne

erkek arkadaş

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Olay, 7 Ocak saat 12.30 sıralarında İzmir Karabağlar'da Salih Omurtak Mahallesi 9594 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 ay önce tanıştığı ve daha sonra evli olduğunu öğrendiği erkek arkadaşı M.A.’dan ayrılmak isteyen 40 yaşındaki Necmiye Vural, evine gelen ve burada oğlu ile tartışmaya başlayan M.A.’nın tabancayla ateş etmesi sonucu karnından vuruldu. Vural kanlar içerisinde yere yığılırken, evde bulunan kızı ve oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu esnada şüpheli M.A., aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese gelen 112 Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Vural’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Vural’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Öte yandan, M.A., polis ekiplerince Karşıyaka ilçesindeki iş yerinde kıskıvrak yakalandı. Emniyete götürülen zanlının ilk ifadesinde olayı reddettiği fakat devam eden sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

https://sputniknews.com.tr/20221226/izmirde-kadin-cinayeti-erkek-arkadasi-tarafindan-tabancayla-vurulan-kadin-hayatini-kaybetti-1065068307.html

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izmir, karabağlar, kadın cinayeti, erkek, anne, erkek arkadaş