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İzmir'de kadın cinayeti: Erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti
İzmir'de kadın cinayeti: Erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti. 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T21:52+0300
2022-12-26T21:52+0300
türkiye
izmir
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
tabanca
bayraklı
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Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi 7002 Sokakta, 22 yaşındaki Tuba Kul ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı C.G. arasında tartışma çıktı.C.G. tartışmanın büyümesi üzerine Kul'a tabancayla ateş etti.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kul'un yaşamını yitirdiğini belirledi.Olay yerinden uzaklaşan erkeğin yakalanması için çalışma başlatıldı.Bu arada, tartışmanın kıskançlık nedeniyle çıktığı öne sürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20221205/ankarada-kadin-cinayeti-yol-kenarinda-cesedi-bulundu-2-supheli-gozaltinda-1064152671.html
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izmir, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, tabanca, bayraklı
izmir, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, tabanca, bayraklı

İzmir'de kadın cinayeti: Erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti

21:52 26.12.2022
© Sputnik / Sertaç KayarŞiddetle Mücadele Ağı, kadın cinayetleri, eylem, protesto
Şiddetle Mücadele Ağı, kadın cinayetleri, eylem, protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
© Sputnik / Sertaç Kayar
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi 7002 Sokakta, 22 yaşındaki Tuba Kul ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı C.G. arasında tartışma çıktı.
C.G. tartışmanın büyümesi üzerine Kul'a tabancayla ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kul'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerinden uzaklaşan erkeğin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu arada, tartışmanın kıskançlık nedeniyle çıktığı öne sürüldü.
cinayet, polis, olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
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