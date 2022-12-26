https://sputniknews.com.tr/20221226/izmirde-kadin-cinayeti-erkek-arkadasi-tarafindan-tabancayla-vurulan-kadin-hayatini-kaybetti-1065068307.html

İzmir'de kadın cinayeti: Erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti

İzmir'de kadın cinayeti: Erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti. 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T21:52+0300

2022-12-26T21:52+0300

2022-12-26T21:52+0300

türkiye

izmir

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kadın cinayetleri

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Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi 7002 Sokakta, 22 yaşındaki Tuba Kul ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı C.G. arasında tartışma çıktı.C.G. tartışmanın büyümesi üzerine Kul'a tabancayla ateş etti.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kul'un yaşamını yitirdiğini belirledi.Olay yerinden uzaklaşan erkeğin yakalanması için çalışma başlatıldı.Bu arada, tartışmanın kıskançlık nedeniyle çıktığı öne sürüldü.

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izmir, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, tabanca, bayraklı