https://sputniknews.com.tr/20221205/ankarada-kadin-cinayeti-yol-kenarinda-cesedi-bulundu-2-supheli-gozaltinda-1064152671.html
Ankara'da kadın cinayeti: Yol kenarında cesedi bulundu, 2 şüpheli gözaltında
Ankara'da kadın cinayeti: Yol kenarında cesedi bulundu, 2 şüpheli gözaltında
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T02:32+0300
2022-12-05T02:32+0300
2022-12-05T02:32+0300
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kadın cinayeti
kadın cinayetleri
araba
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ceset
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Alınan bilgiye göre, Ankara'da Polatlı-Haymana Yolu Şeyhali Mahallesi mevkisinde bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.İlk incelemede vücudunda darp izlerine rastlanan ve otomobille üzerinden geçilerek öldürüldüğü tahmin edilen kadının, 24 yaşındaki Tülay Güçevin olduğu belirlendi.Genç kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturmada 32 yaşındaki C.S.D.ve 28 yaşındaki S.M.S. gözaltına alındı.Otel İşletmecisi C.S.D'ye ait otomobilin sol ön çamurluğunun hasar gördüğü ve üzerinde kan izleri bulunduğu belirlenirken, alkollü şüphelinin olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturmanın Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı'nca sürdürüldüğü bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221130/denizlide-kadin-cinayeti-sacindan-surukledigi-karisini-basini-keserek-oldurdu-1063989904.html
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ankara, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, araba, yol, ceset
ankara, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, araba, yol, ceset
Ankara'da kadın cinayeti: Yol kenarında cesedi bulundu, 2 şüpheli gözaltında
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara'da Polatlı-Haymana Yolu Şeyhali Mahallesi mevkisinde bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
İlk incelemede vücudunda darp izlerine rastlanan ve otomobille üzerinden geçilerek öldürüldüğü tahmin edilen kadının, 24 yaşındaki Tülay Güçevin olduğu belirlendi.
Genç kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmada 32 yaşındaki C.S.D.ve 28 yaşındaki S.M.S. gözaltına alındı.
Otel İşletmecisi C.S.D'ye ait otomobilin sol ön çamurluğunun hasar gördüğü ve üzerinde kan izleri bulunduğu belirlenirken, alkollü şüphelinin olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı'nca sürdürüldüğü bildirildi.