https://sputniknews.com.tr/20230206/gaziantep-kalesi-deprem-nedeniyle-yikildi-1066617233.html
Gaziantep Kalesi deprem nedeniyle yıkıldı
Gaziantep Kalesi deprem nedeniyle yıkıldı
Tarihi Gaziantep Kalesi de deprem sırasında yıkıldı. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T08:54+0300
2023-02-06T08:54+0300
2023-02-06T08:59+0300
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Gaziantep Kalesi deprem nedeniyle yıkıldı
08:54 06.02.2023 (güncellendi: 08:59 06.02.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Tarihi Gaziantep Kalesi de deprem sırasında yıkıldı.