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https://sputniknews.com.tr/20230206/gaziantep-kalesi-deprem-nedeniyle-yikildi-1066617233.html
Gaziantep Kalesi deprem nedeniyle yıkıldı
Gaziantep Kalesi deprem nedeniyle yıkıldı
Tarihi Gaziantep Kalesi de deprem sırasında yıkıldı. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
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Gaziantep Kalesi deprem nedeniyle yıkıldı

08:54 06.02.2023 (güncellendi: 08:59 06.02.2023)
© FotoğrafGaziantep Kalesi deprem nedeniyle yıkıldı
Gaziantep Kalesi deprem nedeniyle yıkıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© Fotoğraf
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Tarihi Gaziantep Kalesi de deprem sırasında yıkıldı.
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