https://sputniknews.com.tr/20230206/danimarkada-resmi-tatil-protestosu-1066612328.html

Danimarka’da resmi tatil protestosu

Danimarka’da resmi tatil protestosu

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da binlerce kişi, artan savunma harcamalarının finanse edilmesine yardımcı olmak amacıyla hükümetin resmi tatil olan Büyük Dua... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T03:00+0300

2023-02-06T03:00+0300

2023-02-06T03:00+0300

dünya

danimarka

avrupa

protesto

savunma harcaması

artış

resmi tatil

iptal

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Danimarka’da hükümetin, artan savunma harcamalarının finanse edilmesine yardımcı olmak amacıyla ülkedeki resmi tatillerden birinin iptal edilmesine yönelik planı tepkiyle karşılandı.Başkent Kopenhag’da bir araya gelen binlerce kişi, Paskalya'dan sonraki dördüncü cuma gününe denk gelen ve 1686 yılına dayanan bir Hıristiyan bayramı olan Büyük Dua Günü'nün kaldırılmasına karşı çıktı. İşçi sendikaları tarafından organize edilen protestoya, en az 50 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Söz konusu protesto ülkede son yıllarda düzenlenen en büyük gösteri olarak kayıtlara geçti.Büyük Dua Günü'nün kaldırılmasına yönelik yasa tasarısı hükümet tarafından, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle vergi gelirleri ile savunma harcamalarının arttırılmasına yardımcı olmak amacıyla geçtiğimiz sene aralık ayında önerilmişti. Hükümet, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'si oranındaki NATO savunma harcama hedefini 2030'da gerçekleştirmeyi planlıyor ve hedefe ulaşmak için gereken 4.5 milyar Danimarka kronunun (654 milyon dolar) çoğunun söz konusu tatilin kaldırılması ile elde edilecek vergi gelirleriyle karşılanabileceğini düşünüyor.Parlamentoda zayıf bir çoğunluğa sahip olan hükümet, herhangi bir muhalefete rağmen yasa tasarısını geçirmekte kararlı olduğunu açıkladı.

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danimarka, avrupa, protesto, savunma harcaması, artış, resmi tatil, iptal