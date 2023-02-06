https://sputniknews.com.tr/20230206/ardahan-savsat-kara-yolu-cig-nedeniyle-ulasima-kapandi-1066635305.html
Ardahan-Şavşat kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı
Ardahan-Şavşat kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı
Ardahan-Şavşat kara yolu, Sahara Geçidi'nde meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T14:58+0300
2023-02-06T14:58+0300
2023-02-06T14:58+0300
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şavşat
artvin
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Ardahan-Şavşat kara yolu, Sahara Geçidi'nde meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.Alınan bilgiye göre, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi mevkisinde karla mücadele çalışması sırasında çığ düştü.Ulaşıma kapanan yolun açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.Yoğun kar ve tipinin, karla mücadele çalışmasını zorlaştırdığı bölgede, yolun Ardahan'a gidiş yönünde araçların bekleyişi sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230206/danimarka-jeoloji-enstitusu-turkiyedeki-depremin-sarsintilari-gronlanda-kadar-ulasti--1066634867.html
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türkiye, şavşat, artvin, çığ, kar
türkiye, şavşat, artvin, çığ, kar
Ardahan-Şavşat kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı
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Ardahan-Şavşat kara yolu, Sahara Geçidi'nde meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.
Ardahan-Şavşat kara yolu, Sahara Geçidi'nde meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi mevkisinde karla mücadele çalışması sırasında çığ düştü.
Ulaşıma kapanan yolun açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.
Yoğun kar ve tipinin, karla mücadele çalışmasını zorlaştırdığı bölgede, yolun Ardahan'a gidiş yönünde araçların bekleyişi sürüyor.