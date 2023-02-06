https://sputniknews.com.tr/20230206/ardahan-savsat-kara-yolu-cig-nedeniyle-ulasima-kapandi-1066635305.html

Ardahan-Şavşat kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı

Ardahan-Şavşat kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı

Ardahan-Şavşat kara yolu, Sahara Geçidi'nde meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T14:58+0300

2023-02-06T14:58+0300

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türkiye

türkiye

şavşat

artvin

çığ

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Ardahan-Şavşat kara yolu, Sahara Geçidi'nde meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.Alınan bilgiye göre, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi mevkisinde karla mücadele çalışması sırasında çığ düştü.Ulaşıma kapanan yolun açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.Yoğun kar ve tipinin, karla mücadele çalışmasını zorlaştırdığı bölgede, yolun Ardahan'a gidiş yönünde araçların bekleyişi sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230206/danimarka-jeoloji-enstitusu-turkiyedeki-depremin-sarsintilari-gronlanda-kadar-ulasti--1066634867.html

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