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https://sputniknews.com.tr/20230205/thy-acikladi-istanbul-ve-sabiha-gokcen-havalimani-kalkisvarisli-170-sefer-iptal-edildi-1066602694.html
THY açıkladı: İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 170 sefer iptal edildi
THY açıkladı: İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 170 sefer iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY), 6 Şubat tarihli İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 170 sefer iptal edildiğini duyurdu. 05.02.2023, Sputnik Türkiye
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THY, 6 Şubat'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak 170 seferin iptal edildiği bilgisini verdi.THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan "İstanbul Havalimanı kalkışlı/ varışlı 76’sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferimiz; Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda da 18 seferimiz Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edilmiştir" açıklamasını yaptı.
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son dakika, thy, iptal
son dakika, thy, iptal

THY açıkladı: İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 170 sefer iptal edildi

20:36 05.02.2023 (güncellendi: 20:46 05.02.2023)
© AAHavalimanlarında yolcu sayısı yüzde 45.7 arttı
Havalimanlarında yolcu sayısı yüzde 45.7 arttı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
© AA
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Türk Hava Yolları (THY), 6 Şubat tarihli İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 170 sefer iptal edildiğini duyurdu.
THY, 6 Şubat'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak 170 seferin iptal edildiği bilgisini verdi.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan "İstanbul Havalimanı kalkışlı/ varışlı 76’sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferimiz; Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda da 18 seferimiz Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edilmiştir" açıklamasını yaptı.
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