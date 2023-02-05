https://sputniknews.com.tr/20230205/thy-acikladi-istanbul-ve-sabiha-gokcen-havalimani-kalkisvarisli-170-sefer-iptal-edildi-1066602694.html

THY açıkladı: İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 170 sefer iptal edildi

THY açıkladı: İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 170 sefer iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), 6 Şubat tarihli İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 170 sefer iptal edildiğini duyurdu. 05.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-05T20:36+0300

2023-02-05T20:36+0300

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THY, 6 Şubat'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak 170 seferin iptal edildiği bilgisini verdi.THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan "İstanbul Havalimanı kalkışlı/ varışlı 76’sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferimiz; Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda da 18 seferimiz Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edilmiştir" açıklamasını yaptı.

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