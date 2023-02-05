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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230205/scholz-zelenskiyle-hemfikiriz-bati-yapimi-silahlar-rus-topraklarini-vurmayacak--1066587450.html
Scholz: Zelenskiy ile hemfikiriz, Batı yapımı silahlar Rus topraklarını vurmayacak
Scholz: Zelenskiy ile hemfikiriz, Batı yapımı silahlar Rus topraklarını vurmayacak
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le Kiev'e verilen Batı yapımı silahların Rusya topraklarını vurmak için... 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T10:23+0300
2023-02-05T10:28+0300
ukrayna krizi
almanya
dmitriy medvedev
boris johnson
olaf scholz
rusya
vladimir putin
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Bild gazetesine demeç veren Scholz'e, Kiev'e gönderilen Batı yapımı silahlarla Rusya topraklarının vurulmaması konusunda bir mutabakat olup olmadığı soruldu. Scholz, "Bu konuda fikir birliği var" yanıtını verdi.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin ve Rusya topraklarına saldırılara izin vermesinin müzakerelerin başlamasını kolaylaştıracağını iddia edenlerin yanıldığını belirterek, sonucun tam tersi olacağı, Kırım'a yönelik saldırıları misilleme saldırılarının izleyeceği uyarısında bulunmuştu. Medvedev, Rusya'nın saldırılara yanıt verirken kendisini sınırlamayacağını belirterek, "Her türlü yanıtı verebiliriz. Rusya Devlet Başkanı bunu açıkça söyledi. Kendimize herhangi bir kısıtlama koymuyoruz ve tehdidin niteliğine göre her türlü silahı kullanmaya hazırız" demişti. 'Silah sevkiyatıyla ilgili tüm kararları çok dikkatlice tartmaya devam edeceğiz' Scholz, Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatlarını onaylarken soğukkanlılığı koruyacaklarını ve tüm kararları çok dikkatli bir şekilde tartmaya devam edeceklerini belirtti. 'Putin, beni ve Almanya'yı tehdit etmedi' Röportajda eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna harekatından önceki bir telefon görüşmesinde kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiği iddiası da gündeme geldi. Scholz, Putin'in kendisini ve Almanya'ya hiçbir şekilde tehdit etmediğinin altını çizdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Johnson'ın iddiasını tekzip ederek “Bay Johnson’ın söylediği doğru değil. Dahası bu bir yalan. Füze saldırısı tehdidinde bulunulmadı” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230204/medvedev--kirima-yonelik-saldirilarin-agir-sonuclari-olur-1066565264.html
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almanya, dmitriy medvedev, boris johnson, olaf scholz, rusya, vladimir putin
almanya, dmitriy medvedev, boris johnson, olaf scholz, rusya, vladimir putin

Scholz: Zelenskiy ile hemfikiriz, Batı yapımı silahlar Rus topraklarını vurmayacak

10:23 05.02.2023 (güncellendi: 10:28 05.02.2023)
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZOlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le Kiev'e verilen Batı yapımı silahların Rusya topraklarını vurmak için kullanılmayacağı konusunda mutabakat sağladıklarını söyledi.
Bild gazetesine demeç veren Scholz'e, Kiev'e gönderilen Batı yapımı silahlarla Rusya topraklarının vurulmaması konusunda bir mutabakat olup olmadığı soruldu. Scholz, "Bu konuda fikir birliği var" yanıtını verdi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin ve Rusya topraklarına saldırılara izin vermesinin müzakerelerin başlamasını kolaylaştıracağını iddia edenlerin yanıldığını belirterek, sonucun tam tersi olacağı, Kırım'a yönelik saldırıları misilleme saldırılarının izleyeceği uyarısında bulunmuştu.
Medvedev, Rusya'nın saldırılara yanıt verirken kendisini sınırlamayacağını belirterek, "Her türlü yanıtı verebiliriz. Rusya Devlet Başkanı bunu açıkça söyledi. Kendimize herhangi bir kısıtlama koymuyoruz ve tehdidin niteliğine göre her türlü silahı kullanmaya hazırız" demişti.

'Silah sevkiyatıyla ilgili tüm kararları çok dikkatlice tartmaya devam edeceğiz'

Scholz, Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatlarını onaylarken soğukkanlılığı koruyacaklarını ve tüm kararları çok dikkatli bir şekilde tartmaya devam edeceklerini belirtti.

'Putin, beni ve Almanya'yı tehdit etmedi'

Röportajda eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna harekatından önceki bir telefon görüşmesinde kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiği iddiası da gündeme geldi. Scholz, Putin'in kendisini ve Almanya'ya hiçbir şekilde tehdit etmediğinin altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Johnson'ın iddiasını tekzip ederek “Bay Johnson’ın söylediği doğru değil. Dahası bu bir yalan. Füze saldırısı tehdidinde bulunulmadı” demişti.
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
DÜNYA
Medvedev: Kırım'a yönelik saldırıların ağır sonuçları olur
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