https://sputniknews.com.tr/20230205/sabiha-gokcen-kalkisli-butun-ucuslar-iptal-edildi-1066605561.html
Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı bütün uçuşlar iptal edildi
Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı bütün uçuşlar iptal edildi
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı tüm uçuşlar olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T22:37+0300
2023-02-05T22:37+0300
2023-02-05T22:41+0300
sabiha gökçen havalimanı
türkiye
iptal
uçuş
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Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, bugün saat 20.30 itibarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı tüm uçuşların iptal edildiği, yarınki uçuşlarda ise yüzde 50 azaltmaya gidildiği belirtildi.Açıklamada, "Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" ifadesi kullanıldı.Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yönlendirilen (divert) 16 uçağın İstanbul Havalimanı'na inişine izin verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230205/thy-acikladi-istanbul-ve-sabiha-gokcen-havalimani-kalkisvarisli-170-sefer-iptal-edildi-1066602694.html
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sabiha gökçen havalimanı, iptal, uçuş
sabiha gökçen havalimanı, iptal, uçuş
Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı bütün uçuşlar iptal edildi
22:37 05.02.2023 (güncellendi: 22:41 05.02.2023) Abone ol
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı tüm uçuşlar olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, bugün saat 20.30 itibarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı tüm uçuşların iptal edildiği, yarınki uçuşlarda ise yüzde 50 azaltmaya gidildiği belirtildi.
Açıklamada, "Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" ifadesi kullanıldı.
Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yönlendirilen (divert) 16 uçağın İstanbul Havalimanı'na inişine izin verildi.