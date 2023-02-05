https://sputniknews.com.tr/20230205/sabiha-gokcen-kalkisli-butun-ucuslar-iptal-edildi-1066605561.html

Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı bütün uçuşlar iptal edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı bütün uçuşlar iptal edildi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı tüm uçuşlar olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 05.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-05T22:37+0300

2023-02-05T22:37+0300

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sabiha gökçen havalimanı

türkiye

iptal

uçuş

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Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, bugün saat 20.30 itibarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı tüm uçuşların iptal edildiği, yarınki uçuşlarda ise yüzde 50 azaltmaya gidildiği belirtildi.Açıklamada, "Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" ifadesi kullanıldı.Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yönlendirilen (divert) 16 uçağın İstanbul Havalimanı'na inişine izin verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230205/thy-acikladi-istanbul-ve-sabiha-gokcen-havalimani-kalkisvarisli-170-sefer-iptal-edildi-1066602694.html

sabiha gökçen havalimanı

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