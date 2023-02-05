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Fenerbahçe-Konyaspor maçı ertelendi
Fenerbahçe-Konyaspor maçı ertelendi
Süper Lig'in 23. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe-Konyaspor maçı, konuk takımın İstanbul'a gelememesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T22:41+0300
2023-02-05T23:32+0300
spor
konyaspor
fenerbahçe
maç
erteleme
olumsuz hava koşulları
uçak
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Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Arabamcom Konyaspor'u yarın saat 20.00'de karşı karşıya getirecek olan maç olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.Kafileyi taşıyan uçak hava koşulları nedeniyle kalkış yapamamıştı.Kararın, Konyaspor yetkilileri ve TFF yetkilileri arasında görüşme trafiğinin ardından alındığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230205/sabiha-gokcen-kalkisli-butun-ucuslar-iptal-edildi-1066605561.html
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konyaspor, fenerbahçe, maç, erteleme, olumsuz hava koşulları, uçak
konyaspor, fenerbahçe, maç, erteleme, olumsuz hava koşulları, uçak

Fenerbahçe-Konyaspor maçı ertelendi

22:41 05.02.2023 (güncellendi: 23:32 05.02.2023)
© Fotoğraf : TwitterFenerbahçe Ülker Stadı
Fenerbahçe Ülker Stadı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Süper Lig'in 23. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe-Konyaspor maçı, konuk takımın İstanbul'a gelememesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Arabamcom Konyaspor'u yarın saat 20.00'de karşı karşıya getirecek olan maç olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Kafileyi taşıyan uçak hava koşulları nedeniyle kalkış yapamamıştı.
Kararın, Konyaspor yetkilileri ve TFF yetkilileri arasında görüşme trafiğinin ardından alındığı bildirildi.
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