https://sputniknews.com.tr/20230205/istanbulda-kar-alarmi-seferler-ertelendi-uyarilar-pes-pese-geldi-1066586653.html
İstanbul'da kar alarmı: Seferler ertelendi, uyarılar peş peşe geldi
İstanbul'da kar alarmı: Seferler ertelendi, uyarılar peş peşe geldi
İstanbul'da bugünden itibaren şiddetli rüzgâr ve yoğun kar yağışı bekleniyor. İBB Başkanı İmamoğlu kar yağışına ilişkin olarak saat 12.00’de açıklama yapacak. 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T09:26+0300
2023-02-05T09:26+0300
2023-02-05T09:45+0300
kar
alarm
istanbul valiliği
yaşam
vapur
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İstanbul Valiliği karla mücadelede 11 bin 130 personelin görev yapacağını duyurdu. Türk Hava Yolları'ndan (THY) ise "238 sefer iptal edildi, sayının artması muhtemel" açıklaması geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da beklenen kar yağışına ilişkin olarak saat 12.00’de açıklama yapacak.NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, rüzgarla birlikte etkisini artıracak yağışın dört gün boyunca süreceğini söyledi.Meteoroloji, İstanbul için şiddetli fırtına ve kar uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün rüzgar İstanbul Avrupa yakasında yer yer tam fırtına (saatte 80-100 kilometre) şeklinde esecek.Vapur seferlerinden bazıları yapılamayacakİstanbul Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Üsküdar-Aşiyan, Maltepe-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230205/bursa-istanbul-deniz-otobusu-seferleri-yapilamayacak-1066580103.html
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kar, alarm, istanbul valiliği, vapur
kar, alarm, istanbul valiliği, vapur
İstanbul'da kar alarmı: Seferler ertelendi, uyarılar peş peşe geldi
09:26 05.02.2023 (güncellendi: 09:45 05.02.2023) Abone ol
İstanbul'da bugünden itibaren şiddetli rüzgâr ve yoğun kar yağışı bekleniyor. İBB Başkanı İmamoğlu kar yağışına ilişkin olarak saat 12.00’de açıklama yapacak.
İstanbul Valiliği karla mücadelede 11 bin 130 personelin görev yapacağını duyurdu. Türk Hava Yolları'ndan (THY) ise "238 sefer iptal edildi, sayının artması muhtemel" açıklaması geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da beklenen kar yağışına ilişkin olarak saat 12.00’de açıklama yapacak.
NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, rüzgarla birlikte etkisini artıracak yağışın dört gün boyunca süreceğini söyledi.
Meteoroloji, İstanbul için şiddetli fırtına ve kar uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün rüzgar İstanbul Avrupa yakasında yer yer tam fırtına (saatte 80-100 kilometre) şeklinde esecek.
Vapur seferlerinden bazıları yapılamayacak
İstanbul Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Üsküdar-Aşiyan, Maltepe-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamayacak.