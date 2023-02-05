https://sputniknews.com.tr/20230205/bursa-istanbul-deniz-otobusu-seferleri-yapilamayacak-1066580103.html
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri yapılamayacak
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri yapılamayacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü tüm seferleri, fırtına nedeniyle yapılamayacak. 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T01:23+0300
2023-02-05T01:23+0300
2023-02-05T01:23+0300
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bursa
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sefer
bursa büyükşehir belediyesi
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BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, Bursa ile İstanbul arasında 08.00 ila 19.30 saatlerindeki 16 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Marmara Denizi'nde sabahtan itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 50 ila 105 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
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bursa, istanbul, sefer, bursa büyükşehir belediyesi
bursa, istanbul, sefer, bursa büyükşehir belediyesi
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri yapılamayacak
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü tüm seferleri, fırtına nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, Bursa ile İstanbul arasında 08.00 ila 19.30 saatlerindeki 16 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Marmara Denizi'nde sabahtan itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 50 ila 105 kilometre hızla esmesi bekleniyor.