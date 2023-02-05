https://sputniknews.com.tr/20230205/istanbul-catalcada-fabrika-yangini-1066584477.html

İstanbul Çatalca'da fabrika yangını

İstanbul Çatalca'da fabrika yangını

İstanbul Çatalca’da Harput Sanayi Sitesi’nde bulunan bin metrekarelik alana kurulu tek katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadaki alevler yan... 05.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-05T05:10+0300

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türkiye

istanbul

çatalca

yangın

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İstanbul Çatalca'da Harput Sanayi Sitesi içinde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangın, saat 02.30 sıralarında Çatalca Elbasan Mahallesi Harput Sanayi Sitesi’nde bulunan bin metrekare alana kurulu tek katlı plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin dört bir yandan müdahale ettiği yangında, plastik fabrikasının bitişiğinde bulunan mutfak dolabı üreten fabrikaya alevler sıçradı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan iki fabrikaya müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, yaklaşık iki buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. Yangında ölü veya yaralı olmazken iki fabrikada da maddi hasar meydana geldi.

https://sputniknews.com.tr/20230205/silide-orman-yanginlari-can-kaybi-22-oldu-1066582658.html

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