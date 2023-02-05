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İstanbul Çatalca'da fabrika yangını
İstanbul Çatalca'da fabrika yangını
İstanbul Çatalca’da Harput Sanayi Sitesi’nde bulunan bin metrekarelik alana kurulu tek katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadaki alevler yan... 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T05:10+0300
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İstanbul Çatalca'da Harput Sanayi Sitesi içinde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangın, saat 02.30 sıralarında Çatalca Elbasan Mahallesi Harput Sanayi Sitesi’nde bulunan bin metrekare alana kurulu tek katlı plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin dört bir yandan müdahale ettiği yangında, plastik fabrikasının bitişiğinde bulunan mutfak dolabı üreten fabrikaya alevler sıçradı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan iki fabrikaya müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, yaklaşık iki buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. Yangında ölü veya yaralı olmazken iki fabrikada da maddi hasar meydana geldi.
https://sputniknews.com.tr/20230205/silide-orman-yanginlari-can-kaybi-22-oldu-1066582658.html
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istanbul, çatalca, yangın
istanbul, çatalca, yangın

İstanbul Çatalca'da fabrika yangını

05:10 05.02.2023 (güncellendi: 05:51 05.02.2023)
© AAİstanbul Çatalca'da fabrika yangını
İstanbul Çatalca'da fabrika yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
© AA
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İstanbul Çatalca’da Harput Sanayi Sitesi’nde bulunan bin metrekarelik alana kurulu tek katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadaki alevler yan tarafında bulunan mutfak dolapları üreten fabrikaya sıçradı. Yangında ölü ve yaralı olmazken İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki buçuk saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
İstanbul Çatalca'da Harput Sanayi Sitesi içinde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, saat 02.30 sıralarında Çatalca Elbasan Mahallesi Harput Sanayi Sitesi’nde bulunan bin metrekare alana kurulu tek katlı plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin dört bir yandan müdahale ettiği yangında, plastik fabrikasının bitişiğinde bulunan mutfak dolabı üreten fabrikaya alevler sıçradı.
İtfaiye ekipleri alev alev yanan iki fabrikaya müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, yaklaşık iki buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. Yangında ölü veya yaralı olmazken iki fabrikada da maddi hasar meydana geldi.
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ-Çatalca’da Harput Sanayi Sitesi’nde bulunan bin metrekarelik alana kurulu tek katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikadaki alevler yan tarafında bulunan mutfak dolapları üreten fabrikaya sıçradı. Yangında ölü ve yaralı olmazken İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki buçuk saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. İ
Çatalca’da Harput Sanayi Sitesi’nde bulunan bin metrekarelik alana kurulu tek katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikadaki alevler yan tarafında bulunan mutfak dolapları üreten fabrikaya sıçradı. Yangında ölü ve yaralı olmazken İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki buçuk saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. İ - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ-
Çatalca’da Harput Sanayi Sitesi’nde bulunan bin metrekarelik alana kurulu tek katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikadaki alevler yan tarafında bulunan mutfak dolapları üreten fabrikaya sıçradı. Yangında ölü ve yaralı olmazken İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki buçuk saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. İ
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ-Çatalca’da Harput Sanayi Sitesi’nde bulunan bin metrekarelik alana kurulu tek katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikadaki alevler yan tarafında bulunan mutfak dolapları üreten fabrikaya sıçradı. Yangında ölü ve yaralı olmazken İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki buçuk saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. İ
Çatalca’da Harput Sanayi Sitesi’nde bulunan bin metrekarelik alana kurulu tek katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikadaki alevler yan tarafında bulunan mutfak dolapları üreten fabrikaya sıçradı. Yangında ölü ve yaralı olmazken İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki buçuk saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. İ - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ-
Çatalca’da Harput Sanayi Sitesi’nde bulunan bin metrekarelik alana kurulu tek katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikadaki alevler yan tarafında bulunan mutfak dolapları üreten fabrikaya sıçradı. Yangında ölü ve yaralı olmazken İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki buçuk saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. İ
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ-Çatalca’da Harput Sanayi Sitesi’nde bulunan bin metrekarelik alana kurulu tek katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikadaki alevler yan tarafında bulunan mutfak dolapları üreten fabrikaya sıçradı. Yangında ölü ve yaralı olmazken İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki buçuk saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. İ
Çatalca’da Harput Sanayi Sitesi’nde bulunan bin metrekarelik alana kurulu tek katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikadaki alevler yan tarafında bulunan mutfak dolapları üreten fabrikaya sıçradı. Yangında ölü ve yaralı olmazken İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki buçuk saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. İ - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ-
Çatalca’da Harput Sanayi Sitesi’nde bulunan bin metrekarelik alana kurulu tek katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikadaki alevler yan tarafında bulunan mutfak dolapları üreten fabrikaya sıçradı. Yangında ölü ve yaralı olmazken İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki buçuk saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. İ
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ-Çatalca’da Harput Sanayi Sitesi’nde bulunan bin metrekarelik alana kurulu tek katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikadaki alevler yan tarafında bulunan mutfak dolapları üreten fabrikaya sıçradı. Yangında ölü ve yaralı olmazken İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki buçuk saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. İ
Çatalca’da Harput Sanayi Sitesi’nde bulunan bin metrekarelik alana kurulu tek katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikadaki alevler yan tarafında bulunan mutfak dolapları üreten fabrikaya sıçradı. Yangında ölü ve yaralı olmazken İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki buçuk saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. İ - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ-
Çatalca’da Harput Sanayi Sitesi’nde bulunan bin metrekarelik alana kurulu tek katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikadaki alevler yan tarafında bulunan mutfak dolapları üreten fabrikaya sıçradı. Yangında ölü ve yaralı olmazken İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki buçuk saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. İ
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ-Çatalca’da Harput Sanayi Sitesi’nde bulunan bin metrekarelik alana kurulu tek katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikadaki alevler yan tarafında bulunan mutfak dolapları üreten fabrikaya sıçradı. Yangında ölü ve yaralı olmazken İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki buçuk saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. İ
Çatalca’da Harput Sanayi Sitesi’nde bulunan bin metrekarelik alana kurulu tek katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikadaki alevler yan tarafında bulunan mutfak dolapları üreten fabrikaya sıçradı. Yangında ölü ve yaralı olmazken İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki buçuk saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. İ - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ-
Çatalca’da Harput Sanayi Sitesi’nde bulunan bin metrekarelik alana kurulu tek katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikadaki alevler yan tarafında bulunan mutfak dolapları üreten fabrikaya sıçradı. Yangında ölü ve yaralı olmazken İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki buçuk saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. İ
1/5
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ-
Çatalca’da Harput Sanayi Sitesi’nde bulunan bin metrekarelik alana kurulu tek katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikadaki alevler yan tarafında bulunan mutfak dolapları üreten fabrikaya sıçradı. Yangında ölü ve yaralı olmazken İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki buçuk saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. İ
2/5
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ-
Çatalca’da Harput Sanayi Sitesi’nde bulunan bin metrekarelik alana kurulu tek katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikadaki alevler yan tarafında bulunan mutfak dolapları üreten fabrikaya sıçradı. Yangında ölü ve yaralı olmazken İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki buçuk saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. İ
3/5
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ-
Çatalca’da Harput Sanayi Sitesi’nde bulunan bin metrekarelik alana kurulu tek katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikadaki alevler yan tarafında bulunan mutfak dolapları üreten fabrikaya sıçradı. Yangında ölü ve yaralı olmazken İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki buçuk saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. İ
4/5
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ-
Çatalca’da Harput Sanayi Sitesi’nde bulunan bin metrekarelik alana kurulu tek katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikadaki alevler yan tarafında bulunan mutfak dolapları üreten fabrikaya sıçradı. Yangında ölü ve yaralı olmazken İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki buçuk saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. İ
5/5
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ-
Çatalca’da Harput Sanayi Sitesi’nde bulunan bin metrekarelik alana kurulu tek katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikadaki alevler yan tarafında bulunan mutfak dolapları üreten fabrikaya sıçradı. Yangında ölü ve yaralı olmazken İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki buçuk saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. İ
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