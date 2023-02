https://sputniknews.com.tr/20230205/cumhurbaskani-erdogan-adnan-menderes-universitesinde-duzenlenen-aydin-genclik-bulusmasina-katildi-1066603216.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel güçler 14 Mayıs seçimlerini etkilemek için yoğun çaba harcıyor

Gençlik buluşmaları kapsamında Aydın'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa'sından Amerika'sına küresel güçler 14 Mayıs seçimlerini... 05.02.2023, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes Üniversitesi'nde düzenlenen Aydın Gençlik Buluşması'na katıldı.Sanatçı İbrahim Tatlıses'in "Haydi Söyle" şarkısı ile kürsüye gelen Erdoğan, bir süre şarkıya eşlik etti.Daha sonra "27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a ne değişti" temalı, yaşanan darbeler ve 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminin anlatıldığı videoyu izleten Erdoğan, "Gençler dikkat, 1960'ta neyse bugün de o. Değişen bir şey yok" ifadesini kullandı.Salonda açılan, "Gençler hedefe kilitlenmiş SİHA gibi sandıkları patlatacak", "Doktor değil ama hastası çok", "O hesap öyle olmuyor, 6+1 bir reis etmiyor", "Efelerin efesi hoş geldin", "Reis bizde, gençlik bizde, sizde ne var, söyle söyle", "Bay Bay Kemal", "Karizma desen var, icraat desen var" pankartlarını okuyan Erdoğan, "İşte gençlik bu" dedi.Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreni, Nazilli'de ise miting gerçekleştirdiklerini belirtti. Ülkenin dört bir yanındaki gençlere selam ve sevgilerini gönderen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:Erdoğan, gençleri coşkulu gördükçe Necip Fazıl Kısakürek'in "Zindandan Mehmed'e Mektup" şiirini hatırladığını belirterek, şiirden dizeler okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:Erdoğan, gençlerin tertemiz yüzlerine baktıkça hep daha çok çalıştıklarını, ülkeye ve millete hizmet davasına daha sıkı sarıldıklarını vurgulayarak, "Sizin umutlarınızın büyüklüğünü gördükçe omuzlarımızdaki yükün ağırlığının daha fazla farkına vardık. Sizin azminize ve becerinize şahit oldukça Türkiye'nin müreffeh ve mutlu geleceğine olan inancımızı daha da perçinledik. Siz bize ilham verdiniz, saldırılar karşısında direnme gücü verdiniz, daha büyük hedeflere yürüme cesareti verdiniz" ifadelerini kullandı.Gençlerin, vatandaşı olmaktan onur duyacağı bir Türkiye'yi inşa etmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Fırsat bulduğumuz her an şehirlerimize gidiyor, milletimiz ve gençlerimizle kucaklaşıyoruz. Geçen hafta Bilecik ve Denizli'deydik, bugün de Aydın'ın misafiriyiz. Diğer illerimiz gibi Aydın'da da dolu dolu bir gün geçiriyoruz" diye konuştu.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de Tekirdağ'da miting yaptığını hatırlatan Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak gümbür gümbür 14 Mayıs'a yürüyoruz" ifadesini kullandı.Erdoğan, Efeler ilçesinde coşkuları meydandan taşan efe ve zeybeklerle beraber toplu açılış törenini gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Toplam yatırım bedeli 1 milyar 68 milyon lirayı aşan kamu yatırımları ile 1 milyar 137 milyon lirayı bulan özel sektör yatırımlarını resmen Aydınımızın ve ülkemizin istifadesine sunduk" dedi.Açılışını yaptıkları tüm eserlerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Rabb'im ömür, milletimiz de yetki verdikçe Aydın'la birlikte tüm Türkiye'ye hizmet etmeyi sürdüreceğiz. İstikbalimizin teminatı olan siz gençlerimizi, hayallerinizle buluşturmak için gereken tüm donanıma, tüm imkana tüm altyapıya sahip bir Türkiye'nin inşasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda son 20 yılda attığımız tarihi adımları sadece bir başlangıç kabul ediyoruz" şeklinde konuştu.Erdoğan, gençlerin hedeflerine mani olan hangi engel ve zorluk varsa hepsini tek tek gidermekte kararlı olduklarının altını çizerek, bu anlayışla üniversite sayısını 76'dan 208'e çıkardıklarını dile getirdi.'Harçları kaldıran iktidar CHP değil, AK Parti iktidarıdır'Artık üniversite bulunmayan il kalmadığını hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:'Yurtlarımızın yatak kapasitesini 850 bine çıkardık'Erdoğan, eskiden, gençlerin ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak yurtların toplam sayısının 190, yatak kapasitesinin de 182 bin civarında olduğuna işaret ederek, "Eylül ayında hizmete açtığımız 105 yeni yurt binasıyla birlikte toplam yurt sayımızı 800'e, yurtlarımızın yatak kapasitesini ise 850 bine çıkardık. Bunu biz yaptık, CHP değil, yanındakiler değil. Ellerinde büyükşehir belediyeleri var. Kaç tane yurt yapmışlar? Öyle bir dertleri yok. Biz dertliyiz dertli, biz aşığız aşık. Farkımız bu." dedi.Yurtlarda önceden ranzalarda yatıldığını şu an ise tekli yatak sistemine geçildiğini anlatan Erdoğan, "İçeride odası, çalışma masası hepsi var. Bu hale getirdik. Yetmez dedik. Bunları daha modern hale getireceğiz" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurtların donanımını, otel konforuna yükselttiklerini, bu yıl yurtlara yüzde 98 gibi rekor yerleştirme oranı yakaladıklarını kaydetti.'3,3 milyon gencimizin 27 milyar liralık endeks borcunu sildik'Yurt ücretlerinde salgın döneminden bu yana herhangi bir artışa gitmediklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:'Gençlerimiz, devletimizin yurtlarında ücretsiz konaklayarak 81 ilimizi gezdi'Erdoğan, "Seyahatsever Genç Projesi" ile tatil dönemlerinde yurtların kapılarını 18-30 yaş gençlere açtıklarını söyleyerek, geçen yıl 325 binden fazla gencin, devlet yurtlarında ücretsiz konaklayarak 81 ili gönüllerince gezdiğini kaydetti.Ülkenin dört bir yanında gençleri, tematik kamplarda bir araya getirdiklerini belirten Erdoğan, "Bu yıl 15 farklı ilimizde, 15 farklı temada hayata geçirilen kış kamplarının 7'ncisini dün itibarıyla tamamladık. Bunların yanı sıra sporda, sanatta, eğitimde, sağlıkta, çalışma hayatında sayısız projeyi eseri ve yatırımı devreye alarak sizlerin yanında olduk. İnşallah bundan sonra da gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz, kamplarımız, yurtlarımız, burslarımız, spor tesislerimiz ve diğer imkanlarımızla sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.'Gençlerimizin tamamı bizim göz bebeğimizdir'Cumhurbaşkanı Erdoğan, her gencin kendileri için özel olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:'Halkına aşık bir siyasetçiyi milletimizden kopardılar'Birilerinin, gençleri istedikleri gibi etiketleyip iradelerine ipotek koyabileceklerini düşündüğüne dikkati çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

