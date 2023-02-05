https://sputniknews.com.tr/20230205/bae-fransa-ve-hindistan-uclu-isbirligi-girisimini-kurdu-1066581249.html

BAE, Fransa ve Hindistan, 'Üçlü İşbirliği Girişimi'ni kurdu

BAE, Fransa ve Hindistan, 'Üçlü İşbirliği Girişimi'ni kurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa ile Hindistan'ın, "Üçlü İşbirliği Girişimi" adlı bir oluşum kurduğu bildirildi. 05.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-05T02:34+0300

2023-02-05T02:34+0300

2023-02-05T02:36+0300

fransa

dünya

hindistan

şeyh abdullah bin zayid al nahyan

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar telefonda görüştü.BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın telefonda görüştüğü belirtildi.BAE, Fransa ve Hindistan tarafından "Üçlü İşbirliği Girişimi"nin kurulduğuna dikkat çekilen haberde, bu girişimin, enerji ve iklim değişikliği de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği projelerinin teşviki, planlanması ve uygulanması için bir forum görevi üstlendiği vurgulandı.Haberde, girişim sayesinde üç ülke arasında yakın işbirliği alanları, uyum, kalkınma ve ortak üretimin artırılması için çaba gösterilmesi ve üç ülkenin savunma güçleri arasında daha fazla işbirliği ve eğitim imkanları aranacağı kaydedildi.Konuya dair atılacak adımların yol haritasının bakanlar tarafından çizildiğine işaret edilerek, Üçlü İşbirliği Girişimi'nin en belirgin alanları arasında teknolojik inovasyon, kültür ve salgın hastalıklarla mücadele gibi konu başlıklarının geldiği aktarıldı.Fransız Dışişleri Bakanı Colonna, BAE ziyaretinde Bin Zayid ile dün Abu Dabi'de bir araya gelmişti. İkili, görüşmelerinde stratejik ortaklık çerçevesindeki işbirliğini ele almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230105/bae-disisleri-bakani-bin-zayid-sami-ziyaret-etti-1065396249.html

fransa

hindistan

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

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fransa, hindistan, şeyh abdullah bin zayid al nahyan, bae, birleşik arap emirlikleri (bae)