https://sputniknews.com.tr/20230205/bae-fransa-ve-hindistan-uclu-isbirligi-girisimini-kurdu-1066581249.html
BAE, Fransa ve Hindistan, 'Üçlü İşbirliği Girişimi'ni kurdu
BAE, Fransa ve Hindistan, 'Üçlü İşbirliği Girişimi'ni kurdu
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa ile Hindistan'ın, "Üçlü İşbirliği Girişimi" adlı bir oluşum kurduğu bildirildi. 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T02:34+0300
2023-02-05T02:34+0300
2023-02-05T02:36+0300
fransa
dünya
hindistan
şeyh abdullah bin zayid al nahyan
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar telefonda görüştü.BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın telefonda görüştüğü belirtildi.BAE, Fransa ve Hindistan tarafından "Üçlü İşbirliği Girişimi"nin kurulduğuna dikkat çekilen haberde, bu girişimin, enerji ve iklim değişikliği de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği projelerinin teşviki, planlanması ve uygulanması için bir forum görevi üstlendiği vurgulandı.Haberde, girişim sayesinde üç ülke arasında yakın işbirliği alanları, uyum, kalkınma ve ortak üretimin artırılması için çaba gösterilmesi ve üç ülkenin savunma güçleri arasında daha fazla işbirliği ve eğitim imkanları aranacağı kaydedildi.Konuya dair atılacak adımların yol haritasının bakanlar tarafından çizildiğine işaret edilerek, Üçlü İşbirliği Girişimi'nin en belirgin alanları arasında teknolojik inovasyon, kültür ve salgın hastalıklarla mücadele gibi konu başlıklarının geldiği aktarıldı.Fransız Dışişleri Bakanı Colonna, BAE ziyaretinde Bin Zayid ile dün Abu Dabi'de bir araya gelmişti. İkili, görüşmelerinde stratejik ortaklık çerçevesindeki işbirliğini ele almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230105/bae-disisleri-bakani-bin-zayid-sami-ziyaret-etti-1065396249.html
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fransa, hindistan, şeyh abdullah bin zayid al nahyan, bae, birleşik arap emirlikleri (bae)
fransa, hindistan, şeyh abdullah bin zayid al nahyan, bae, birleşik arap emirlikleri (bae)
BAE, Fransa ve Hindistan, 'Üçlü İşbirliği Girişimi'ni kurdu
02:34 05.02.2023 (güncellendi: 02:36 05.02.2023) Abone ol
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa ile Hindistan'ın, "Üçlü İşbirliği Girişimi" adlı bir oluşum kurduğu bildirildi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar telefonda görüştü.
BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın telefonda görüştüğü belirtildi.
BAE, Fransa ve Hindistan tarafından "Üçlü İşbirliği Girişimi"nin kurulduğuna dikkat çekilen haberde, bu girişimin, enerji ve iklim değişikliği de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği projelerinin teşviki, planlanması ve uygulanması için bir forum görevi üstlendiği vurgulandı.
Haberde, girişim sayesinde üç ülke arasında yakın işbirliği alanları, uyum, kalkınma ve ortak üretimin artırılması için çaba gösterilmesi ve üç ülkenin savunma güçleri arasında daha fazla işbirliği ve eğitim imkanları aranacağı kaydedildi.
Konuya dair atılacak adımların yol haritasının bakanlar tarafından çizildiğine işaret edilerek, Üçlü İşbirliği Girişimi'nin en belirgin alanları arasında teknolojik inovasyon, kültür ve salgın hastalıklarla mücadele gibi konu başlıklarının geldiği aktarıldı.
Fransız Dışişleri Bakanı Colonna, BAE ziyaretinde Bin Zayid ile dün Abu Dabi'de bir araya gelmişti. İkili, görüşmelerinde stratejik ortaklık çerçevesindeki işbirliğini ele almıştı.