https://sputniknews.com.tr/20230105/bae-disisleri-bakani-bin-zayid-sami-ziyaret-etti-1065396249.html

BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid, Şam’ı ziyaret etti

BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid, Şam’ı ziyaret etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, beraberindeki heyetle, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Şam’da görüştü. 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T00:07+0300

2023-01-05T00:07+0300

2023-01-05T00:09+0300

dünya

beşar esad

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

ortadoğu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/05/1065395743_24:0:2024:1125_1920x0_80_0_0_cb5ab48fd72d076c3888187048d3cbf2.jpg

Suriye devlet haber ajansı SANA'ya göre, BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid ile Suriye lideri Esad Şam’da bir araya geldi.Görüşmede iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ve bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi ele alındı.BAE'nin resmi haber ajansı Wam’ım haberinde ise "Beşar Esad ile Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Suriye ve Ortadoğu bölgesindeki durumla ilgili gelişmeler de dahil olmak üzere bir dizi bölgesel ve uluslararası ortak çıkar meselelerini konuştu" ifadeleri kullanıldı.BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, 9 Kasım 2021 tarihinde Esad ile 11 yıl aradan sonra ilk kez görüşmüştü.

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşar esad, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), ortadoğu