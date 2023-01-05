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https://sputniknews.com.tr/20230105/bae-disisleri-bakani-bin-zayid-sami-ziyaret-etti-1065396249.html
BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid, Şam’ı ziyaret etti
BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid, Şam’ı ziyaret etti
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, beraberindeki heyetle, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Şam’da görüştü. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
beşar esad
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
ortadoğu
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Suriye devlet haber ajansı SANA'ya göre, BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid ile Suriye lideri Esad Şam’da bir araya geldi.Görüşmede iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ve bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi ele alındı.BAE'nin resmi haber ajansı Wam’ım haberinde ise "Beşar Esad ile Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Suriye ve Ortadoğu bölgesindeki durumla ilgili gelişmeler de dahil olmak üzere bir dizi bölgesel ve uluslararası ortak çıkar meselelerini konuştu" ifadeleri kullanıldı.BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, 9 Kasım 2021 tarihinde Esad ile 11 yıl aradan sonra ilk kez görüşmüştü.
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beşar esad, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), ortadoğu
beşar esad, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), ortadoğu

BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid, Şam’ı ziyaret etti

00:07 05.01.2023 (güncellendi: 00:09 05.01.2023)
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, beraberindeki heyetle, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Şam’da görüştü.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, beraberindeki heyetle, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Şam’da görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, beraberindeki heyetle, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Şam’da görüştü.
Suriye devlet haber ajansı SANA'ya göre, BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid ile Suriye lideri Esad Şam’da bir araya geldi.
Görüşmede iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ve bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi ele alındı.
BAE'nin resmi haber ajansı Wam’ım haberinde ise "Beşar Esad ile Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Suriye ve Ortadoğu bölgesindeki durumla ilgili gelişmeler de dahil olmak üzere bir dizi bölgesel ve uluslararası ortak çıkar meselelerini konuştu" ifadeleri kullanıldı.
BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, 9 Kasım 2021 tarihinde Esad ile 11 yıl aradan sonra ilk kez görüşmüştü.
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