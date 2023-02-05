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https://sputniknews.com.tr/20230205/atasehir-belediyesi-sorusturmasinda-5-supheliye-ev-hapsi-23-supheli-serbest-1066590561.html
Ataşehir Belediyesi soruşturmasında 5 şüpheliye ev hapsi, 23 şüpheli serbest
Ataşehir Belediyesi soruşturmasında 5 şüpheliye ev hapsi, 23 şüpheli serbest
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 6’sı savcılıktan... 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T13:33+0300
2023-02-05T13:34+0300
türkiye
ataşehir belediyesi
soruşturma
ihale
şüpheli
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ataşehir Belediyesine yönelik ‘ihaleye fesat karıştırma' suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 2 şüpheli sağlık sorunları nedeniyle savcının talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 26 şüpheli Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılıktaki işlemlerinin ardından 6 şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi. Şüphelilerden 10’u tutuklama talebiyle, 10 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. 5 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildiği, 15 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı bilgisine ulaşıldı. Böylece Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan olmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230204/atasehir-belediyesine-yonelik-sorusturmada-gozaltina-alinan-26-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1066573141.html
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ataşehir belediyesi, soruşturma, ihale, şüpheli
ataşehir belediyesi, soruşturma, ihale, şüpheli

Ataşehir Belediyesi soruşturmasında 5 şüpheliye ev hapsi, 23 şüpheli serbest

13:33 05.02.2023 (güncellendi: 13:34 05.02.2023)
© Fotoğraf : Ataşehir BelediyesiAtaşehir Belediyesi
Ataşehir Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
© Fotoğraf : Ataşehir Belediyesi
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Ataşehir Belediyesi'ne yönelik ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 6’sı savcılıktan serbest kaldı. 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 5 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ataşehir Belediyesine yönelik ‘ihaleye fesat karıştırma' suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 2 şüpheli sağlık sorunları nedeniyle savcının talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 26 şüpheli Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından 6 şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi. Şüphelilerden 10’u tutuklama talebiyle, 10 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
5 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildiği, 15 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı bilgisine ulaşıldı. Böylece Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan olmadı.
Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturma - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
TÜRKİYE
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi
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