https://sputniknews.com.tr/20230205/atasehir-belediyesi-sorusturmasinda-5-supheliye-ev-hapsi-23-supheli-serbest-1066590561.html

Ataşehir Belediyesi soruşturmasında 5 şüpheliye ev hapsi, 23 şüpheli serbest

Ataşehir Belediyesi soruşturmasında 5 şüpheliye ev hapsi, 23 şüpheli serbest

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 6’sı savcılıktan... 05.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-05T13:33+0300

2023-02-05T13:33+0300

2023-02-05T13:34+0300

türkiye

ataşehir belediyesi

soruşturma

ihale

şüpheli

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ataşehir Belediyesine yönelik ‘ihaleye fesat karıştırma' suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 2 şüpheli sağlık sorunları nedeniyle savcının talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 26 şüpheli Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılıktaki işlemlerinin ardından 6 şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi. Şüphelilerden 10’u tutuklama talebiyle, 10 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. 5 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildiği, 15 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı bilgisine ulaşıldı. Böylece Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan olmadı.

https://sputniknews.com.tr/20230204/atasehir-belediyesine-yonelik-sorusturmada-gozaltina-alinan-26-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1066573141.html

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