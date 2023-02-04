https://sputniknews.com.tr/20230204/atasehir-belediyesine-yonelik-sorusturmada-gozaltina-alinan-26-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1066573141.html

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 28 şüpheliden 26’sı emniyetteki... 04.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-04T21:42+0300

2023-02-04T21:42+0300

2023-02-04T21:42+0300

ataşehir belediyesi

türkiye

soruşturma

operasyon

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Ataşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheliden 26'sı adliyeye sevk edildi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2018 yılında yürütülen ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve Ataşehir Belediyesi'nin 2, Kadıköy Belediyesinin 1 başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Ç. ile Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Gül C'nin de aralarında yer aldığı 26 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık S.K. ile bir şüphelinin ise sağlık sorunları nedeniyle savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.OperasyonAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018'de yürütülen ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında, 2013'te Ataşehir Belediyesine büro malzemeleri alım ihalesinde usulsüzlük yapılarak 2 milyon lira haksız kazanç elde edildiği öne sürülmüştü.Ayrıca Ataşehir Belediyesi'nin açık hava reklam panolarının 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işiyle ilgili ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına yol açıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada da firma yetkilisi ve belediye görevlilerinin aralarında bazı şüpheliler tespit edilmişti.Her iki soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonlarda, Ataşehir Belediyesinin 2, Kadıköy Belediyesinin 1 başkan yardımcısının da yer aldığı 28 kişiyi yakalamıştı.

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ataşehir belediyesi, soruşturma, operasyon