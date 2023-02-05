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AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’yi hedef alan yayınların hepsi kara propaganda
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’yi hedef alan yayınların hepsi kara propaganda
AK Parti Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Seçim yaklaşırken Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’yi hedef alan yayınlar yine sıraya girdi. Bunların hepsi sadece kara... 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T21:07+0300
2023-02-05T21:08+0300
ömer çelik
recep tayyip erdoğan
politika
kara propaganda
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Seçim yaklaşırken Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’yi hedef alan yayınlar yine sıraya girdi. Bunların hepsi sadece kara propagandadır. Her zaman olduğu gibi milletimizin iradesine çarpıp çöp olacaklar. On yıllar evvel darbe yaptırarak Türkiye’ye yön verenler, tamamen etkisiz hale geldiler. O nedenle şimdi yayın faaliyeti, analiz ve propaganda gibi kanallar üzerinden etki yaratabileceklerini sanıyorlar. Ucuz yöntemler ve dar kafalı yaklaşımlar dışında oyuncakları kalmadı” ifadelerini kullandı. Çelik paylaşımının devamında, “Sandık yaklaştıkça bu kara propagandaların ve siyasi hayatımızı etki altına çalışmaya çalışan şebekelerin sayısı artacak. Hiçbirinin zerre kadar değeri ve etkisi yok. Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyaseti ve milletimizin iradesi bu şebekelere gerekli cevabı vermeye devam ediyor” ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230205/kurtulmustan-the-guardiana-tepki-nefret-esasli-ahlaksiz-bir-tetikci-muhabirin-hezeyanlari-1066602569.html
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ömer çelik, recep tayyip erdoğan, kara propaganda
ömer çelik, recep tayyip erdoğan, kara propaganda

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’yi hedef alan yayınların hepsi kara propaganda

21:07 05.02.2023 (güncellendi: 21:08 05.02.2023)
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
© AA
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AK Parti Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Seçim yaklaşırken Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’yi hedef alan yayınlar yine sıraya girdi. Bunların hepsi sadece kara propagandadır” dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Seçim yaklaşırken Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’yi hedef alan yayınlar yine sıraya girdi. Bunların hepsi sadece kara propagandadır. Her zaman olduğu gibi milletimizin iradesine çarpıp çöp olacaklar. On yıllar evvel darbe yaptırarak Türkiye’ye yön verenler, tamamen etkisiz hale geldiler. O nedenle şimdi yayın faaliyeti, analiz ve propaganda gibi kanallar üzerinden etki yaratabileceklerini sanıyorlar. Ucuz yöntemler ve dar kafalı yaklaşımlar dışında oyuncakları kalmadı” ifadelerini kullandı.

Çelik paylaşımının devamında, “Sandık yaklaştıkça bu kara propagandaların ve siyasi hayatımızı etki altına çalışmaya çalışan şebekelerin sayısı artacak. Hiçbirinin zerre kadar değeri ve etkisi yok. Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyaseti ve milletimizin iradesi bu şebekelere gerekli cevabı vermeye devam ediyor” ifadelerine yer verdi.
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