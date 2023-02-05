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https://sputniknews.com.tr/20230205/kurtulmustan-the-guardiana-tepki-nefret-esasli-ahlaksiz-bir-tetikci-muhabirin-hezeyanlari-1066602569.html
Kurtulmuş'tan The Guardian'a tepki: Nefret esaslı, ahlaksız bir tetikçi muhabirin hezeyanları
Kurtulmuş'tan The Guardian'a tepki: Nefret esaslı, ahlaksız bir tetikçi muhabirin hezeyanları
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "The Guardian'da ülkemiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında yayınlanan yazı, gazetecilik ve... 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T20:27+0300
2023-02-05T20:27+0300
numan kurtulmuş
the guardian
tepki
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Twitter hesabından, The Guardian'da Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yer alan ifadelere ilişkin paylaşımda bulundu.The Economist, Stern, Bloomberg, Foreign Policy'nin ardından The Guardian'da Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında asla kabul edilemez antidemokratik ifade ve çağrılarda bulunulduğunu belirten Kurtulmuş, "Şiddetle kınıyor, reddediyoruz" ifadesini kullandı.Kurtulmuş, paylaşımında şunları kaydetti:
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numan kurtulmuş, the guardian, tepki
numan kurtulmuş, the guardian, tepki

Kurtulmuş'tan The Guardian'a tepki: Nefret esaslı, ahlaksız bir tetikçi muhabirin hezeyanları

20:27 05.02.2023
© AANuman Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
© AA
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "The Guardian'da ülkemiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında yayınlanan yazı, gazetecilik ve diplomasi ilkelerini çiğneyen, nefret esaslı, ahlaksız bir tetikçi 'muhabir'in hezeyanlarıdır" ifadesini kullandı.
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Twitter hesabından, The Guardian'da Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yer alan ifadelere ilişkin paylaşımda bulundu.
The Economist, Stern, Bloomberg, Foreign Policy'nin ardından The Guardian'da Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında asla kabul edilemez antidemokratik ifade ve çağrılarda bulunulduğunu belirten Kurtulmuş, "Şiddetle kınıyor, reddediyoruz" ifadesini kullandı.
Kurtulmuş, paylaşımında şunları kaydetti:
"Avrupa'nın ve Batı'nın her yanını saran İslam düşmanlığına, Türkiye karşıtlığına ses çıkarmayanların terör örgütlerinin diliyle ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza saldırmaları, her geçen gün dozu artan bu ikiyüzlü yaklaşımları Türkiye'nin doğru yolda olduğunun açık bir göstergesidir.
The Guardian'da ülkemiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında yayınlanan yazı, gazetecilik ve diplomasi ilkelerini çiğneyen, nefret esaslı, ahlaksız bir tetikçi 'muhabir'in hezeyanlarıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında Türkiye Cumhuriyeti'ne, demokrasisine ve halkına yönelik bu menfur ve küstah dili sahibine iade ediyor ve yükselen Türkiye'den korkmaya devam edin diyoruz."
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