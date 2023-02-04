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https://sputniknews.com.tr/20230204/saadet-partisi-genel-baskani-karamollaoglu-iyi-parti-genel-baskani-akseneri-ziyaret-etti-1066570047.html
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti. 04.02.2023, Sputnik Türkiye
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meral akşener
temel karamollaoğlu
saadet partisi
iyi parti
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İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Akşener'in İYİ Parti Genel Merkezi'nde bulunan makamında yapılan görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20230204/cumhurbaskani-erdogan-aydinin-nazilli-ilcesinde-konusma-gerceklestiriyor-1066568832.html
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meral akşener, temel karamollaoğlu, saadet partisi, iyi parti, 6'lı masa, 2023, seçim, türkiye
meral akşener, temel karamollaoğlu, saadet partisi, iyi parti, 6'lı masa, 2023, seçim, türkiye

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti

17:46 04.02.2023
© AA / Evrim AydınTemel Karamollaoğlu - Meral Akşener
Temel Karamollaoğlu - Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
© AA / Evrim Aydın
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti.
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Akşener'in İYİ Parti Genel Merkezi'nde bulunan makamında yapılan görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.
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