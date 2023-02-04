https://sputniknews.com.tr/20230204/saadet-partisi-genel-baskani-karamollaoglu-iyi-parti-genel-baskani-akseneri-ziyaret-etti-1066570047.html

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti. 04.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-04T17:46+0300

2023-02-04T17:46+0300

2023-02-04T17:46+0300

türkiye

meral akşener

temel karamollaoğlu

saadet partisi

iyi parti

6'lı masa

2023

seçim

türkiye

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İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Akşener'in İYİ Parti Genel Merkezi'nde bulunan makamında yapılan görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.

https://sputniknews.com.tr/20230204/cumhurbaskani-erdogan-aydinin-nazilli-ilcesinde-konusma-gerceklestiriyor-1066568832.html

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meral akşener, temel karamollaoğlu, saadet partisi, iyi parti, 6'lı masa, 2023, seçim, türkiye