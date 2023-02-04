Erdoğan: Masanın altında birbirlerinin ayaklarını tekmelemekten başka bir şeye fırsat bulamıyorlar

"14 Mayıs'ta sandıklara bunları gömüyor muyuz? Bunların nefesini kesiyor muyuz? Bunlar Batı'dan talimat alıyor. "14 Mayıs'ta sandıklara bunları gömüyor muyuz? Bunların nefesini kesiyor muyuz? Bunlar Batı'dan talimat alıyor.

Bunlar sizin karşınıza her gelişlerinde Atatürk'ü istismar ederler. Hazırladıkları programda hep istismarını yaptıkları Atatürk'ün mirası istiklal ve istikbal davasına yer vermezler. Bunlar sizin karşınıza her gelişlerinde Atatürk'ü istismar ederler. Hazırladıkları programda hep istismarını yaptıkları Atatürk'ün mirası istiklal ve istikbal davasına yer vermezler.

Masanın altında birbirlerinin ayaklarını tekmelemekten başka bir şey yapmaya fırsat bulamıyorlar. Masanın altında birbirlerinin ayaklarını tekmelemekten başka bir şey yapmaya fırsat bulamıyorlar.

Nazilli, 14 Mayıs'ta verdiği oylarla rahmetli Menderes'in kabrinde çok daha rahat uyumasına vesile olacak. Nazilli, 14 Mayıs'ta verdiği oylarla rahmetli Menderes'in kabrinde çok daha rahat uyumasına vesile olacak.