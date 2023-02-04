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Erdoğan: Masanın altında birbirlerinin ayaklarını tekmelemekten başka bir şeye fırsat bulamıyorlar
Erdoğan: Masanın altında birbirlerinin ayaklarını tekmelemekten başka bir şeye fırsat bulamıyorlar
Aydın'ın Nazilli ilçesinde halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altılı Masa'ya yönelik "Masanın altında birbirlerinin ayaklarını tekmelemekten başka bir şey... 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T17:10+0300
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recep tayyip erdoğan
nazilli
aydın
politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
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recep tayyip erdoğan, nazilli, aydın
recep tayyip erdoğan, nazilli, aydın

Erdoğan: Masanın altında birbirlerinin ayaklarını tekmelemekten başka bir şeye fırsat bulamıyorlar

17:10 04.02.2023 (güncellendi: 17:31 04.02.2023)
© AA Cumhurbaşkanı Erdoğan
 Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Aydın'ın Nazilli ilçesinde halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altılı Masa'ya yönelik "Masanın altında birbirlerinin ayaklarını tekmelemekten başka bir şey yapmaya fırsat bulamıyorlar" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"14 Mayıs'ta sandıklara bunları gömüyor muyuz? Bunların nefesini kesiyor muyuz? Bunlar Batı'dan talimat alıyor.
Bunlar sizin karşınıza her gelişlerinde Atatürk'ü istismar ederler. Hazırladıkları programda hep istismarını yaptıkları Atatürk'ün mirası istiklal ve istikbal davasına yer vermezler.
Masanın altında birbirlerinin ayaklarını tekmelemekten başka bir şey yapmaya fırsat bulamıyorlar.
Nazilli, 14 Mayıs'ta verdiği oylarla rahmetli Menderes'in kabrinde çok daha rahat uyumasına vesile olacak.
Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısını başlangıç kabul ederek, yeni ve daha büyük bir atılım hazırlığı içindeyiz.
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