https://sputniknews.com.tr/20230204/rekorlar-kiran-gladyator-filminden-24-yil-sonra-serinin-ikinci-filmi-vizyona-girecek-1066565382.html

Rekorlar kıran 'Gladyatör' filminden 24 yıl sonra, serinin ikinci filmi vizyona girecek

Rekorlar kıran 'Gladyatör' filminden 24 yıl sonra, serinin ikinci filmi vizyona girecek

Yönetmen Ridley Scott'un 2000'de çektiği ve başrolde Avusturalyalı aktör Russell Crowe'un oynadığı, gişe rekorları kıran 'Gladyatör'ün devam filminin seneye... 04.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-04T13:23+0300

2023-02-04T13:23+0300

2023-02-04T13:23+0300

yaşam

paramount pictures

russell crowe

film

sinema

rekor

görevimiz tehlike (mission: impossible)

paul mescal

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Prodüksiyon şirketi Paramount Pictures'tan yapılan açıklamada, filmin 22 Kasım 2024'te vizyona girmesinin planlandığı belirtildi. 'Aftersun' filmindeki performansıyla Oscar ödüllerine aday gösterilen oyuncu Paul Mescal'ın başrolde yer alması için ise görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.Senaryosu önceki yıl biten ancak ismi henüz netleşmeyen film, Crowe'un canlandırdığı 'General Maximus'un ölümünün ardından yaşananları anlatacak. İkinci filmde, Roma İmparatorunun oğlu Commudus'un yeğeni Lucias'ın hayatı işlenecek.2000 yılında vizyona giren film, aynı yıl gişede 'Mission Impossible 2' filminden sonraki en yüksek hasılatı yapmış, küresel gişede ise 460 milyon ABD dolarını aşan bir gelir elde etmişti.

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paramount pictures, russell crowe, film, sinema, rekor, görevimiz tehlike (mission: impossible), paul mescal