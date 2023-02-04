https://sputniknews.com.tr/20230204/rekorlar-kiran-gladyator-filminden-24-yil-sonra-serinin-ikinci-filmi-vizyona-girecek-1066565382.html
Rekorlar kıran 'Gladyatör' filminden 24 yıl sonra, serinin ikinci filmi vizyona girecek
Rekorlar kıran 'Gladyatör' filminden 24 yıl sonra, serinin ikinci filmi vizyona girecek
Yönetmen Ridley Scott'un 2000'de çektiği ve başrolde Avusturalyalı aktör Russell Crowe'un oynadığı, gişe rekorları kıran 'Gladyatör'ün devam filminin seneye... 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T13:23+0300
2023-02-04T13:23+0300
2023-02-04T13:23+0300
yaşam
paramount pictures
russell crowe
film
sinema
rekor
görevimiz tehlike (mission: impossible)
paul mescal
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Prodüksiyon şirketi Paramount Pictures'tan yapılan açıklamada, filmin 22 Kasım 2024'te vizyona girmesinin planlandığı belirtildi. 'Aftersun' filmindeki performansıyla Oscar ödüllerine aday gösterilen oyuncu Paul Mescal'ın başrolde yer alması için ise görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.Senaryosu önceki yıl biten ancak ismi henüz netleşmeyen film, Crowe'un canlandırdığı 'General Maximus'un ölümünün ardından yaşananları anlatacak. İkinci filmde, Roma İmparatorunun oğlu Commudus'un yeğeni Lucias'ın hayatı işlenecek.2000 yılında vizyona giren film, aynı yıl gişede 'Mission Impossible 2' filminden sonraki en yüksek hasılatı yapmış, küresel gişede ise 460 milyon ABD dolarını aşan bir gelir elde etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230204/burun-estetigi-ameliyati-sonrasi-uyanamayan-kadin-hayatini-kaybetti-1066564174.html
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paramount pictures, russell crowe, film, sinema, rekor, görevimiz tehlike (mission: impossible), paul mescal
paramount pictures, russell crowe, film, sinema, rekor, görevimiz tehlike (mission: impossible), paul mescal
Rekorlar kıran 'Gladyatör' filminden 24 yıl sonra, serinin ikinci filmi vizyona girecek
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Yönetmen Ridley Scott'un 2000'de çektiği ve başrolde Avusturalyalı aktör Russell Crowe'un oynadığı, gişe rekorları kıran 'Gladyatör'ün devam filminin seneye vizyona gireceği duyuruldu.
Prodüksiyon şirketi Paramount Pictures'tan yapılan açıklamada, filmin 22 Kasım 2024'te vizyona girmesinin planlandığı belirtildi. 'Aftersun' filmindeki performansıyla Oscar ödüllerine aday gösterilen oyuncu Paul Mescal'ın başrolde yer alması için ise görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
Senaryosu önceki yıl biten ancak ismi henüz netleşmeyen film, Crowe'un canlandırdığı 'General Maximus'un ölümünün ardından yaşananları anlatacak. İkinci filmde, Roma İmparatorunun oğlu Commudus'un yeğeni Lucias'ın hayatı işlenecek.
2000 yılında vizyona giren film, aynı yıl gişede 'Mission Impossible 2' filminden sonraki en yüksek hasılatı yapmış, küresel gişede ise 460 milyon ABD dolarını aşan bir gelir elde etmişti.