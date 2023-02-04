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Prof. Dr. Naci Görür'den Osmaniye depremi sonrası uyarı
Prof. Dr. Naci Görür'den Osmaniye depremi sonrası uyarı
Prof. Dr. Naci Görür, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dün meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası uyarıda bulundu. Görür, "Deprem Doğu Anadolu Fay... 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T00:22+0300
2023-02-04T00:25+0300
türkiye
osmaniye
deprem
düziçi
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem dün saat 14.05'te yaşandı.Depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin olduğu bölümün bir kesimi için uyarıda bulundu.Prof. Dr. Naci Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230203/osmaniyede-46-buyuklugunde-deprem-1066532720.html
türkiye
osmaniye
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osmaniye, deprem, düziçi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
osmaniye, deprem, düziçi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

Prof. Dr. Naci Görür'den Osmaniye depremi sonrası uyarı

00:22 04.02.2023 (güncellendi: 00:25 04.02.2023)
© DHANaci Görür
Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
© DHA
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Prof. Dr. Naci Görür, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dün meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası uyarıda bulundu. Görür, "Deprem Doğu Anadolu Fay Zonunda. Bu zonun Çelikhan-Erkenek-Maraş kesiminden endişe ediyoruz" dedi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem dün saat 14.05'te yaşandı.
Depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin olduğu bölümün bir kesimi için uyarıda bulundu.
Prof. Dr. Naci Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Yarbaşı-Düziçi/Osmaniye’de 4,2 deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonunda. Bu zonun Çelikhan-Erkenek-Maraş kesiminden endişe ediyoruz. Bu kesimi NE ucundan 2020 Elazığ depremi yükledi. Bu deprem de küçük de olsa SW ucundan zorladı. Bu uçta son deprem 1998 Adana Depremi. Sevgi..
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
TÜRKİYE
Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem
Dün, 14:22
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