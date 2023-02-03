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Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T14:22+0300
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türkiye
osmaniye
deprem
afad
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Osmaniye'de saat 14.00'te merkez üssü Düziçi ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Bakan Soylu: Hasar ve yaralanma bilgisi yokİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından bir açıklama yaptı ve "Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 14.05'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından taramalar ve ihbarlarda herhangi bir hasar ve yaralanma bilgisi ulaşmamıştır. Gerektiği takdirde Valiliğimiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.
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osmaniye, deprem, afad
osmaniye, deprem, afad

Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem

14:22 03.02.2023 (güncellendi: 14:30 03.02.2023)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Osmaniye'de saat 14.00'te merkez üssü Düziçi ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bakan Soylu: Hasar ve yaralanma bilgisi yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından bir açıklama yaptı ve "Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 14.05'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından taramalar ve ihbarlarda herhangi bir hasar ve yaralanma bilgisi ulaşmamıştır. Gerektiği takdirde Valiliğimiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.
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