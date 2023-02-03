Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem
14:22 03.02.2023 (güncellendi: 14:30 03.02.2023)
© AADeprem
© AA
Ayrıntılar geliyor
Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Osmaniye'de saat 14.00'te merkez üssü Düziçi ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 3, 2023
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Düziçi (Osmaniye)
Tarih:2023-02-03
Saat:14:05:08 TSİ
Enlem:37.208 N
Boylam:36.403 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/m2wWHK3sfV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bakan Soylu: Hasar ve yaralanma bilgisi yok
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından bir açıklama yaptı ve "Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 14.05'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından taramalar ve ihbarlarda herhangi bir hasar ve yaralanma bilgisi ulaşmamıştır. Gerektiği takdirde Valiliğimiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 14.05'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından taramalar ve ihbarlarda herhangi bir hasar ve yaralanma bilgisi ulaşmamıştır.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 3, 2023
Gerektiği takdirde Valiliğimiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
Hemşehrilerimize geçmiş olsun.