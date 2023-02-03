https://sputniknews.com.tr/20230203/osmaniyede-46-buyuklugunde-deprem-1066532720.html

Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T14:22+0300

2023-02-03T14:22+0300

2023-02-03T14:30+0300

türkiye

osmaniye

deprem

afad

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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Osmaniye'de saat 14.00'te merkez üssü Düziçi ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Bakan Soylu: Hasar ve yaralanma bilgisi yokİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından bir açıklama yaptı ve "Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 14.05'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından taramalar ve ihbarlarda herhangi bir hasar ve yaralanma bilgisi ulaşmamıştır. Gerektiği takdirde Valiliğimiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

türkiye

osmaniye

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osmaniye, deprem, afad