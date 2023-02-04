https://sputniknews.com.tr/20230204/pazarda-kavga-eden-6-suriyeli-sinir-disi-edildi-1066560949.html

Pazarda kavga eden 6 Suriyeli sınır dışı edildi

Pazarda kavga eden 6 Suriyeli sınır dışı edildi

Adana’nın Kozan ilçesinde pazar yerinde sopalarla kavga eden 6 yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi. 04.02.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

adana

kozan

suriyeli

suriyeliler

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Adana'nın Kozan ilçesinde pazar yerinde birbirlerini darbeden 6 Suriye uyruklu, sınır dışı edildi.Aralarında husumet bulunan Suriye uyruklu iki grubun 1 Şubat'taki kavgasının ardından 2 Şubat'ta gözaltına alınan 4 kişiden sonra 2 şüpheli daha yakalandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muyed S. (28), Murat S. (25), Muhammed H. (20), Beşşar A. (23), Şerif H. (18) ve Musa A. (26) adliyeye sevk edildi.Suriyeli 6 kişi, adliyedeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.Pazar yerinde çıkan kavgada birbirlerini darbeden Muyed S, Murat S, Muhammed H. ve Beşşar A, Kozan Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından gözaltına alınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230109/suriyedeki-savas-nedeniyle-turkiyeye-geldi-vatandaslik-alan-53-yasindaki-suriyeli-askere-gidiyor-1065548909.html

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