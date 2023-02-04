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https://sputniknews.com.tr/20230204/pazarda-kavga-eden-6-suriyeli-sinir-disi-edildi-1066560949.html
Pazarda kavga eden 6 Suriyeli sınır dışı edildi
Pazarda kavga eden 6 Suriyeli sınır dışı edildi
Adana’nın Kozan ilçesinde pazar yerinde sopalarla kavga eden 6 yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi. 04.02.2023, Sputnik Türkiye
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Adana'nın Kozan ilçesinde pazar yerinde birbirlerini darbeden 6 Suriye uyruklu, sınır dışı edildi.Aralarında husumet bulunan Suriye uyruklu iki grubun 1 Şubat'taki kavgasının ardından 2 Şubat'ta gözaltına alınan 4 kişiden sonra 2 şüpheli daha yakalandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muyed S. (28), Murat S. (25), Muhammed H. (20), Beşşar A. (23), Şerif H. (18) ve Musa A. (26) adliyeye sevk edildi.Suriyeli 6 kişi, adliyedeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.Pazar yerinde çıkan kavgada birbirlerini darbeden Muyed S, Murat S, Muhammed H. ve Beşşar A, Kozan Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından gözaltına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230109/suriyedeki-savas-nedeniyle-turkiyeye-geldi-vatandaslik-alan-53-yasindaki-suriyeli-askere-gidiyor-1065548909.html
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adana, kozan, suriyeli, suriyeliler
adana, kozan, suriyeli, suriyeliler

Pazarda kavga eden 6 Suriyeli sınır dışı edildi

05:30 04.02.2023
© BERİL SOLMUŞGÜL - EMRE BOZDEMİR-AW819349Adana’nın Kozan ilçesinde pazar yerinde sopalarla kavga eden 6 yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.
Adana’nın Kozan ilçesinde pazar yerinde sopalarla kavga eden 6 yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
© BERİL SOLMUŞGÜL - EMRE BOZDEMİR-AW819349
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Adana’nın Kozan ilçesinde pazar yerinde sopalarla kavga eden 6 yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde pazar yerinde birbirlerini darbeden 6 Suriye uyruklu, sınır dışı edildi.
Aralarında husumet bulunan Suriye uyruklu iki grubun 1 Şubat'taki kavgasının ardından 2 Şubat'ta gözaltına alınan 4 kişiden sonra 2 şüpheli daha yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muyed S. (28), Murat S. (25), Muhammed H. (20), Beşşar A. (23), Şerif H. (18) ve Musa A. (26) adliyeye sevk edildi.
Suriyeli 6 kişi, adliyedeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
Pazar yerinde çıkan kavgada birbirlerini darbeden Muyed S, Murat S, Muhammed H. ve Beşşar A, Kozan Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından gözaltına alınmıştı.
Suriye'deki savaş nedeniyle Türkiye'ye geldi: Vatandaşlık alan 53 yaşındaki Suriyeli askere gidiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
TÜRKİYE
Suriye'deki savaş nedeniyle Türkiye'ye geldi: Vatandaşlık alan 53 yaşındaki Suriyeli askere gidiyor
9 Ocak, 14:43
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