https://sputniknews.com.tr/20230109/suriyedeki-savas-nedeniyle-turkiyeye-geldi-vatandaslik-alan-53-yasindaki-suriyeli-askere-gidiyor-1065548909.html

Suriye'deki savaş nedeniyle Türkiye'ye geldi: Vatandaşlık alan 53 yaşındaki Suriyeli askere gidiyor

Suriye'deki savaş nedeniyle Türkiye'ye geldi: Vatandaşlık alan 53 yaşındaki Suriyeli askere gidiyor

Suriye'deki savaştan dolayı Türkiye’ye gelen 53 yaşındaki Ahmet Hamo, Türk vatandaşlığına hak kazanmasının ardından askerlik yapmak için başvuruda bulundu... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T14:43+0300

2023-01-09T14:43+0300

2023-01-09T15:06+0300

suriyeli mülteciler

türk vatandaşlığı

asker uğurlama

türkiye

iç savaş

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Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen ve Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki 6 çocuk babası Ahmet Hamo bir süre önce Türk vatandaşı olmaya hak kazandı. Suriyeli Ahmet Hamo, kimliğini almasının ardından e-devlette askerlik şubesine gitmesi gerektiği yazısını gördü. Büyük sevinçle şubeye giderek işlemlerini yaptıran Hamo Amasya görev birliğine dualar ve halaylarla uğurlandı.Askere gitmenin Mutluluğunu yaşayan Hamo, "Ben 53 yaşında 6 çocuk babasıyım. Eskiden Suriye’de iş adamıydım. Beyaz eşya işiyle uğraşıyordum. Türkiye ile ithalat-ihracat yapıyordum. Ancak savaş nedeniyle evimiz iş yerimiz bombalandı. Bende 2011 yılında Gaziantep’in Nizip ilçesine geldim. Annem Türk kökenli bir süre önce vatandaş oldum. Kimliğimi aldıktan sonra e-devlet şifresiyle sistemime girdim. Vatani görev için e-devlette askerlik şubesine gitmem gerektiği yazısını gördüm. Büyük sevinçle şubeye giderek işlemlerimi yaptırdım. Görev yerim Amasya çıktı. Zaten vatanım olarak gördüğüm Türkiye'ye hizmet edeceğim için çok gururluyum” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220820/umit-ozdag-1-milyon-476-bin-suriyeliye-vatandaslik-verildi-1060173500.html

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suriyeli mülteciler, türk vatandaşlığı, asker uğurlama, iç savaş