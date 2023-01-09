https://sputniknews.com.tr/20230109/suriyedeki-savas-nedeniyle-turkiyeye-geldi-vatandaslik-alan-53-yasindaki-suriyeli-askere-gidiyor-1065548909.html
Suriye'deki savaş nedeniyle Türkiye'ye geldi: Vatandaşlık alan 53 yaşındaki Suriyeli askere gidiyor
Suriye'deki savaş nedeniyle Türkiye'ye geldi: Vatandaşlık alan 53 yaşındaki Suriyeli askere gidiyor
Suriye'deki savaştan dolayı Türkiye’ye gelen 53 yaşındaki Ahmet Hamo, Türk vatandaşlığına hak kazanmasının ardından askerlik yapmak için başvuruda bulundu... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T14:43+0300
2023-01-09T14:43+0300
2023-01-09T15:06+0300
suriyeli mülteciler
türk vatandaşlığı
asker uğurlama
türkiye
iç savaş
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Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen ve Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki 6 çocuk babası Ahmet Hamo bir süre önce Türk vatandaşı olmaya hak kazandı. Suriyeli Ahmet Hamo, kimliğini almasının ardından e-devlette askerlik şubesine gitmesi gerektiği yazısını gördü. Büyük sevinçle şubeye giderek işlemlerini yaptıran Hamo Amasya görev birliğine dualar ve halaylarla uğurlandı.Askere gitmenin Mutluluğunu yaşayan Hamo, "Ben 53 yaşında 6 çocuk babasıyım. Eskiden Suriye’de iş adamıydım. Beyaz eşya işiyle uğraşıyordum. Türkiye ile ithalat-ihracat yapıyordum. Ancak savaş nedeniyle evimiz iş yerimiz bombalandı. Bende 2011 yılında Gaziantep’in Nizip ilçesine geldim. Annem Türk kökenli bir süre önce vatandaş oldum. Kimliğimi aldıktan sonra e-devlet şifresiyle sistemime girdim. Vatani görev için e-devlette askerlik şubesine gitmem gerektiği yazısını gördüm. Büyük sevinçle şubeye giderek işlemlerimi yaptırdım. Görev yerim Amasya çıktı. Zaten vatanım olarak gördüğüm Türkiye'ye hizmet edeceğim için çok gururluyum” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220820/umit-ozdag-1-milyon-476-bin-suriyeliye-vatandaslik-verildi-1060173500.html
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suriyeli mülteciler, türk vatandaşlığı, asker uğurlama, iç savaş
suriyeli mülteciler, türk vatandaşlığı, asker uğurlama, iç savaş
Suriye'deki savaş nedeniyle Türkiye'ye geldi: Vatandaşlık alan 53 yaşındaki Suriyeli askere gidiyor
14:43 09.01.2023 (güncellendi: 15:06 09.01.2023) Abone ol
Suriye'deki savaştan dolayı Türkiye’ye gelen 53 yaşındaki Ahmet Hamo, Türk vatandaşlığına hak kazanmasının ardından askerlik yapmak için başvuruda bulundu. Askerliğe kabul edilen Hamo, Amasya'daki birliğine uğurlandı.
Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen ve Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki 6 çocuk babası Ahmet Hamo bir süre önce Türk vatandaşı olmaya hak kazandı. Suriyeli Ahmet Hamo, kimliğini almasının ardından e-devlette askerlik şubesine gitmesi gerektiği yazısını gördü. Büyük sevinçle şubeye giderek işlemlerini yaptıran Hamo Amasya görev birliğine dualar ve halaylarla uğurlandı.
Askere gitmenin Mutluluğunu yaşayan Hamo, "Ben 53 yaşında 6 çocuk babasıyım. Eskiden Suriye’de iş adamıydım. Beyaz eşya işiyle uğraşıyordum. Türkiye ile ithalat-ihracat yapıyordum. Ancak savaş nedeniyle evimiz iş yerimiz bombalandı. Bende 2011 yılında Gaziantep’in Nizip ilçesine geldim. Annem Türk kökenli bir süre önce vatandaş oldum. Kimliğimi aldıktan sonra e-devlet şifresiyle sistemime girdim. Vatani görev için e-devlette askerlik şubesine gitmem gerektiği yazısını gördüm. Büyük sevinçle şubeye giderek işlemlerimi yaptırdım. Görev yerim Amasya çıktı. Zaten vatanım olarak gördüğüm Türkiye'ye hizmet edeceğim için çok gururluyum” diye konuştu.