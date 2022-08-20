https://sputniknews.com.tr/20220820/umit-ozdag-1-milyon-476-bin-suriyeliye-vatandaslik-verildi-1060173500.html

Ümit Özdağ: 1 milyon 476 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi

Ümit Özdağ: 1 milyon 476 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ basın açıklaması yaptı. Türkiye'deki mülteci sayısının 13 milyon olduğunu iddia eden Ümit Özdağ, Temmuz ayı itibariyle 1... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T11:49+0300

2022-08-20T11:49+0300

2022-08-20T11:50+0300

politika

ümit özdağ

zafer partisi

mülteci

suriye

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Türkiye'de bulunan sığınmacılarla ilgili basın toplantısı düzenleyen Özdağ, gerçek olduğunu iddia ettiği verileri paylaştı."2011 sonrasında izlenen göç politikası ile hazırlanan göç idaresi yasası, Türkiye'nin sessiz istilasının altyapısını hukuki olarak hazırlamıştır" diyen Özdağ, "AK Parti, 2018-2023 uyum planı ile resmi devlet politikası olarak Suriyelilere vatandaşlık verme politikasını uygulamaktadır" ifadelerini kullandı. Özdağ, verilerin kamuoyundan gizlendiğini belirterek, "2016'dan bu yana, resmi olarak Türkiye'de 3,6-3,7 Suriyeli olduğu İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. Bu arada, Suriyeli kadınlarda doğum oranı da 5,3 olarak ifade edilmektedir. Doğum oranı 5,3 olan bir halk, 6 seneden beri nasıl olur da sabit kalır? BM, geri dönen sayısını 100 bin olarak veriyor. AKP 500 bin kişi döndü derken yalan söylüyor" dedi. Özdağ, şu ifadeleri kullandı: Türkiye'de gerçek sığınmacı ve kaçak rakamı, devletin resmi belgelerine göre 13 milyonu bulmuş durumda. Bu açıklamayı yaptıktan sonra Ankara'da fırtınalar koptuğunu biliyorum. Bu bilgi bana 6 ay önce geldi. Geçen hafta iki farklı kaynaktan 13 milyon rakamını doğrulatınca Türk kamuoyu ile paylaşma kararı aldım. Yanlış olma ihtimali sıfır! Türkiye'de 13 milyon sığınmacı ve kaçak olduğu devletin resmi belgelerindeki kayıt! Bu 13 milyonun yükünü Türk halkı omuzlarında taşıyor. Bu sayı azalmıyor, sınırlarımız delik deşik olduğu için her geçen gün buna yeni rakamlar ekleniyor.AK Parti, vatandaşlık verilen Suriyelilerin ve diğer yabancıların sayısını da gizliyor. 22 Temmuz 2022'de Nüfus işleri genel müdürlüğü önünde, arkadaşlarımız ve teşkilatımızla bir toplantı yaptım. Bu toplantıda son yıllarda değişik milliyetlerden vatandaşlık verilenlerin sayılarını açıkladım. Buna göre; Temmuz 2022 itibarıyla, 64 bin Iraklıya vatandaşlık verildi. 56 bin İranlıya vatandaşlık verildi. Afrika ülkelerinden gelenlere 54 bin vatandaşlık verilmiş. 13 bin Pakistanlıya vatandaşlık verilmiş. 37 bin Afgan'a vatandaşlık verilmiş.Bunların toplam sayısı 256 bin 827...Ben bunu açıkladım, aynı gün nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü basın açıklaması yaparak bu rakamların doğru olmadığını ifade etti.Dün, Soylu, TV'de vatandaşlık verilen Afgan sayısının 39 bin 294 olduğunu açıkladı. Bu benim 1 ay önce açıkladığım sayıdan 1481 tane daha fazla. Demek ki, son 1 ayda 1481 Afgan'a daha vatandaşlık vermişler. Sayın Soylu'ya teşekkür ediyorum. Kendisine bağlı vatandaşlık ve nüfus işlerinin yalan söylediğini, benim doğru söylediğimi teyit etti.Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, diğer partilerin genel başkanları, temmuz 2022'ye kadar vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıklıyorum. 1 milyon 476 bin 368! 200 bin rakamı yalan!

https://sputniknews.com.tr/20220818/icisleri-bakani-soylu-siginmacilar-elbette-ulkelerine-geri-donecekler--1060108460.html

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ümit özdağ, zafer partisi, mülteci, suriye