https://sputniknews.com.tr/20230204/izmirde-karda-mahsur-kalan-araclar-kurtarildi-1066568580.html
İzmir’de karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
İzmir’de karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
İzmir’de kar yağışının etkili olduğu şehrin yüksek kesimlerinde çalışmalar sürerken; Karabağlar Tırazlı, Menemen Çukurköy, Turgutlar, Bozalan bölgelerinde... 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T16:48+0300
2023-02-04T16:48+0300
2023-02-04T16:48+0300
türkiye
izmir
kar
mahsur kalma
kemalpaşa
buzlanma
izmir büyükşehir belediyesi
karşıyaka
menemen
kiraz
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İzmir’de buzlanma ve kar yağışının özellikle yüksek bölgelerdeki yerleşim yerlerinde hayatı olumsuz etkilememesi için saha çalışmaları kesintisiz sürüyor. Kemalpaşa, Menemen, Karabağlar, Karşıyaka, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Kınık’ta ekipler kar küreme araçları ve iş makineleri yolları açık tutmaya çalışırken, bir yandan da gerekli önlemleri almadığı için yollarda mahsur kalanların yardımına koşuyor. Gelişebilecek olağanüstü durumlar göz önünde bulundurularak ekipler teyakkuz halinde bekletiliyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Spil Dağı ulaşım yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Karabağlar Tırazlı bölgesinde bir araç kurtarıldı. Müdahalenin ardından kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürdürüldü. Kemalpaşa Ovacık Mahallesi'nde kar küreme ve tuzlama çalışması tamamlandı. Menemen Çukurköy Mahallesi'nde de bir araç kurtarıldı ve kar küreme çalışması yapıldı. Menemen’in Turgutlar ve Bozalan bölgelerinde araç kurtarma ve kar küreme çalışmaları sona erdi. Karşıyaka Karagöl, Tire Dallık Mahallesi, Ödemiş Çamyayla, Tire Kahve Dibekçiler, Ödemiş Horzum, Kiraz Ahmetler, Karabağlar Kavacık, Kınık Çanköy ve Karadere bölgesinde kar küreme çalışmaları sürdürülüyor. Tire Çeliközü'nde de müdahaleler devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230204/thy-5-ve-6-subatta-istanbul-havalimanindaki-238-seferini-iptal-etti-1066565030.html
türkiye
izmir
kemalpaşa
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izmir, kar, mahsur kalma, kemalpaşa, buzlanma, izmir büyükşehir belediyesi, karşıyaka, menemen, kiraz, kınık, tire, ödemiş, karabağlar
izmir, kar, mahsur kalma, kemalpaşa, buzlanma, izmir büyükşehir belediyesi, karşıyaka, menemen, kiraz, kınık, tire, ödemiş, karabağlar
İzmir’de karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
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İzmir’de kar yağışının etkili olduğu şehrin yüksek kesimlerinde çalışmalar sürerken; Karabağlar Tırazlı, Menemen Çukurköy, Turgutlar, Bozalan bölgelerinde yolda mahsur kalan araçlar ekipler tarafından kurtarıldı.
İzmir’de buzlanma ve kar yağışının özellikle yüksek bölgelerdeki yerleşim yerlerinde hayatı olumsuz etkilememesi için saha çalışmaları kesintisiz sürüyor. Kemalpaşa, Menemen, Karabağlar, Karşıyaka, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Kınık’ta ekipler kar küreme araçları ve iş makineleri yolları açık tutmaya çalışırken, bir yandan da gerekli önlemleri almadığı için yollarda mahsur kalanların yardımına koşuyor. Gelişebilecek olağanüstü durumlar göz önünde bulundurularak ekipler teyakkuz halinde bekletiliyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Spil Dağı ulaşım yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Karabağlar Tırazlı bölgesinde bir araç kurtarıldı. Müdahalenin ardından kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürdürüldü. Kemalpaşa Ovacık Mahallesi'nde kar küreme ve tuzlama çalışması tamamlandı. Menemen Çukurköy Mahallesi'nde de bir araç kurtarıldı ve kar küreme çalışması yapıldı. Menemen’in Turgutlar ve Bozalan bölgelerinde araç kurtarma ve kar küreme çalışmaları sona erdi. Karşıyaka Karagöl, Tire Dallık Mahallesi, Ödemiş Çamyayla, Tire Kahve Dibekçiler, Ödemiş Horzum, Kiraz Ahmetler, Karabağlar Kavacık, Kınık Çanköy ve Karadere bölgesinde kar küreme çalışmaları sürdürülüyor. Tire Çeliközü'nde de müdahaleler devam ediyor.