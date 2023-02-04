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https://sputniknews.com.tr/20230204/thy-5-ve-6-subatta-istanbul-havalimanindaki-238-seferini-iptal-etti-1066565030.html
THY, 5 ve 6 Şubat'ta İstanbul Havalimanı'ndaki 238 seferini iptal etti
THY, 5 ve 6 Şubat'ta İstanbul Havalimanı'ndaki 238 seferini iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan 5 ve 6 Şubat tarihlerinde toplam 238 seferini iptal etti. 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T12:47+0300
2023-02-04T13:00+0300
türkiye
thy
türk hava yolları (thy)
sefer
iptal
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İptal edilen seferlerin 72’si iç hat, 166’sı dış hat seferi. Operasyon gereği, iptal sayılarının artabileceği de belirtildi. Yolcular, uçuş bilgilerini uçuş sorgulama ekranlarından üzerinden uçuş numarasını ve parkur bilgilerini girerek ulaşabiliyor.
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thy, türk hava yolları (thy), sefer, iptal

THY, 5 ve 6 Şubat'ta İstanbul Havalimanı'ndaki 238 seferini iptal etti

12:47 04.02.2023 (güncellendi: 13:00 04.02.2023)
© AATHY
THY - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
© AA
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Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan 5 ve 6 Şubat tarihlerinde toplam 238 seferini iptal etti.
İptal edilen seferlerin 72’si iç hat, 166’sı dış hat seferi.
Operasyon gereği, iptal sayılarının artabileceği de belirtildi.
Yolcular, uçuş bilgilerini uçuş sorgulama ekranlarından üzerinden uçuş numarasını ve parkur bilgilerini girerek ulaşabiliyor.
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