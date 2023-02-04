https://sputniknews.com.tr/20230204/bozcaada-ve-gokceadaya-firtina-nedeniyle-iki-gun-feribot-seferi-yapilamayacak-1066565746.html

Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle iki gün feribot seferi yapılamayacak

Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle iki gün feribot seferi yapılamayacak

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında 5-6 Şubat'ta yapılması planlanan feribot seferleri, bölgede beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi. 04.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-04T13:52+0300

2023-02-04T13:52+0300

2023-02-04T13:52+0300

yaşam

feribot

deniz

ulaşım

bozcaada

gökçeada

gestaş a.ş.

sefer

fırtına

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Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın ve 6 Şubat Pazartesi günü Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında sefer gerçekleştirilemeyecek. Diğer güzergahlarda ise deniz ulaşımı tarife doğrultusunda devam edecek.

https://sputniknews.com.tr/20230204/thy-5-ve-6-subatta-istanbul-havalimanindaki-238-seferini-iptal-etti-1066565030.html

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feribot, deniz, ulaşım, bozcaada, gökçeada, gestaş a.ş., sefer, fırtına