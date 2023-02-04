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https://sputniknews.com.tr/20230204/bozcaada-ve-gokceadaya-firtina-nedeniyle-iki-gun-feribot-seferi-yapilamayacak-1066565746.html
Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle iki gün feribot seferi yapılamayacak
Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle iki gün feribot seferi yapılamayacak
Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında 5-6 Şubat'ta yapılması planlanan feribot seferleri, bölgede beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi. 04.02.2023, Sputnik Türkiye
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2023-02-04T13:52+0300
yaşam
feribot
deniz
ulaşım
bozcaada
gökçeada
gestaş a.ş.
sefer
fırtına
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Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın ve 6 Şubat Pazartesi günü Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında sefer gerçekleştirilemeyecek. Diğer güzergahlarda ise deniz ulaşımı tarife doğrultusunda devam edecek.
https://sputniknews.com.tr/20230204/thy-5-ve-6-subatta-istanbul-havalimanindaki-238-seferini-iptal-etti-1066565030.html
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feribot, deniz, ulaşım, bozcaada, gökçeada, gestaş a.ş., sefer, fırtına
feribot, deniz, ulaşım, bozcaada, gökçeada, gestaş a.ş., sefer, fırtına

Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle iki gün feribot seferi yapılamayacak

13:52 04.02.2023
© AAferibot - iptal - fırtına
feribot - iptal - fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
© AA
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Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında 5-6 Şubat'ta yapılması planlanan feribot seferleri, bölgede beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın ve 6 Şubat Pazartesi günü Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında sefer gerçekleştirilemeyecek. Diğer güzergahlarda ise deniz ulaşımı tarife doğrultusunda devam edecek.
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