https://sputniknews.com.tr/20230204/bidendan-abd-hava-sahasindaki-cin-casus-balonuyla-ilgili-ilk-yorum-icabina-bakacagiz-1066572492.html
Biden'dan ABD hava sahasındaki Çin 'casus balonuyla' ilgili ilk yorum: İcabına bakacağız
Biden'dan ABD hava sahasındaki Çin 'casus balonuyla' ilgili ilk yorum: İcabına bakacağız
ABD Başkanı Joe Biden, ABD hava sahasındaki Çin'e ait ve istihbarat amaçlı olduğu düşünülen 'casus balona' ilişkin, "İcabına bakacağız" dedi. 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T20:21+0300
2023-02-04T20:21+0300
2023-02-04T20:23+0300
joe biden
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casus
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Hafta sonunu geçireceği New York eyaletine bağlı Syracuse kentine giden ABD başkanı Biden, uçaktan indikten sonra bir gazetecinin ABD semalarındaki Çin balonuna ilişkin sorusunu yanıtladı.Konuya ilişkin ilk yorumunu yapan Biden, "(Casus balonun) İcabına bakacağız" ifadesini kullandı.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2 Şubat'ta Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.Çinli yetkililer balonun Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini belirtmişti.ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri ise "Çin'in açıklamasının farkındayız ancak bunun bir gözetleme balonu olduğunu biliyoruz" ifadesini kullanmıştı.Balon krizi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 5-6 Şubat'ta Pekin'e yapacağı ziyareti erteleyeceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230204/blinkendan-casus-balon-krizi-uzerine-pekin-ziyaretini-ertelemesine-iliskin-aciklama-1066558815.html
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Biden'dan ABD hava sahasındaki Çin 'casus balonuyla' ilgili ilk yorum: İcabına bakacağız
20:21 04.02.2023 (güncellendi: 20:23 04.02.2023) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, ABD hava sahasındaki Çin'e ait ve istihbarat amaçlı olduğu düşünülen 'casus balona' ilişkin, "İcabına bakacağız" dedi.
Hafta sonunu geçireceği New York eyaletine bağlı Syracuse kentine giden ABD başkanı Biden, uçaktan indikten sonra bir gazetecinin ABD semalarındaki Çin balonuna ilişkin sorusunu yanıtladı.
Konuya ilişkin ilk yorumunu yapan Biden, "(Casus balonun) İcabına bakacağız" ifadesini kullandı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2 Şubat'ta Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.
Çinli yetkililer balonun Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini belirtmişti.
ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri ise "Çin'in açıklamasının farkındayız ancak bunun bir gözetleme balonu olduğunu biliyoruz" ifadesini kullanmıştı.
Balon krizi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 5-6 Şubat'ta Pekin'e yapacağı ziyareti erteleyeceğini açıklamıştı.