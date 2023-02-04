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https://sputniknews.com.tr/20230204/bidendan-abd-hava-sahasindaki-cin-casus-balonuyla-ilgili-ilk-yorum-icabina-bakacagiz-1066572492.html
Biden'dan ABD hava sahasındaki Çin 'casus balonuyla' ilgili ilk yorum: İcabına bakacağız
Biden'dan ABD hava sahasındaki Çin 'casus balonuyla' ilgili ilk yorum: İcabına bakacağız
ABD Başkanı Joe Biden, ABD hava sahasındaki Çin'e ait ve istihbarat amaçlı olduğu düşünülen 'casus balona' ilişkin, "İcabına bakacağız" dedi. 04.02.2023, Sputnik Türkiye
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Hafta sonunu geçireceği New York eyaletine bağlı Syracuse kentine giden ABD başkanı Biden, uçaktan indikten sonra bir gazetecinin ABD semalarındaki Çin balonuna ilişkin sorusunu yanıtladı.Konuya ilişkin ilk yorumunu yapan Biden, "(Casus balonun) İcabına bakacağız" ifadesini kullandı.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2 Şubat'ta Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.Çinli yetkililer balonun Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini belirtmişti.ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri ise "Çin'in açıklamasının farkındayız ancak bunun bir gözetleme balonu olduğunu biliyoruz" ifadesini kullanmıştı.Balon krizi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 5-6 Şubat'ta Pekin'e yapacağı ziyareti erteleyeceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230204/blinkendan-casus-balon-krizi-uzerine-pekin-ziyaretini-ertelemesine-iliskin-aciklama-1066558815.html
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joe biden, çin, casus
joe biden, çin, casus

Biden'dan ABD hava sahasındaki Çin 'casus balonuyla' ilgili ilk yorum: İcabına bakacağız

20:21 04.02.2023 (güncellendi: 20:23 04.02.2023)
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
/
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ABD Başkanı Joe Biden, ABD hava sahasındaki Çin'e ait ve istihbarat amaçlı olduğu düşünülen 'casus balona' ilişkin, "İcabına bakacağız" dedi.
Hafta sonunu geçireceği New York eyaletine bağlı Syracuse kentine giden ABD başkanı Biden, uçaktan indikten sonra bir gazetecinin ABD semalarındaki Çin balonuna ilişkin sorusunu yanıtladı.
Konuya ilişkin ilk yorumunu yapan Biden, "(Casus balonun) İcabına bakacağız" ifadesini kullandı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2 Şubat'ta Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.
Çinli yetkililer balonun Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini belirtmişti.
ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri ise "Çin'in açıklamasının farkındayız ancak bunun bir gözetleme balonu olduğunu biliyoruz" ifadesini kullanmıştı.
Balon krizi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 5-6 Şubat'ta Pekin'e yapacağı ziyareti erteleyeceğini açıklamıştı.
- Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
DÜNYA
Blinken'dan 'casus balon krizi' üzerine Pekin ziyaretini ertelemesine ilişkin açıklama
03:19
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