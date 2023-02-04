https://sputniknews.com.tr/20230204/blinkendan-casus-balon-krizi-uzerine-pekin-ziyaretini-ertelemesine-iliskin-aciklama-1066558815.html

Blinken'dan 'casus balon krizi' üzerine Pekin ziyaretini ertelemesine ilişkin açıklama

Blinken'dan 'casus balon krizi' üzerine Pekin ziyaretini ertelemesine ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD hava sahasında Çin'e ait bir casus balonun tespit edilmesi üzerine Pekin ziyaretini ertelemesine ilişkin, "Hava sahası... 04.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-04T03:19+0300

2023-02-04T03:19+0300

2023-02-04T03:21+0300

dünya

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ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile bir araya gelen Blinken, Koreli mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi.Çin'e ait yüksek irtifalı gözetleme balonunun ABD hava sahasında tespit edilmesinin ardından uzun bir süredir planlanan kapsamlı Pekin ziyaretini ertelediğini hatırlatan Blinken, ekibinin ABD müttefikleri, Amerikan kurumları ve Kongre ile istişarede bulunduğunu ve "yapıcı bir ziyaret" için şartların elverişli olmadığı sonucuna vardıklarını söyledi.'Bu kabul edilemez ve bunu Çin'e beyan ettik'Blinken, "Öncelikle hava sahamızda, ABD üzerinde bir gözetleme balonunun uçurulması açık bir şekilde bizim egemenliğimizin ve uluslararası hukukun ihlalidir. Bu kabul edilemez ve bunu Çin'e beyan ettik" dedi.Balon krizinin Pekin’e ikili ilişkiler ve iki ülke halkının ortak kaygısı olan birçok konuyu kapsayacak seyahatinin amacının altını oyduğunu belirten Blinken, "Hava sahası bu şekilde ihlal edilmiş her ülkenin aynı yanıtını vereceğini düşünüyorum. Bu olay Çin’de olsaydı verilecek tepkiyi hayal edebiliyorum" diye konuştu.'Yapmayı planladığımız kapsamlı görüşmelere zarar verdi'Gün içerisinde, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dış İlişkiler Direktörü Vang Yi ile telefonda görüştüğü bilgisini veren Blinken, "Bu sorumsuzca bir eylemdir ve Çin’in tam da benim planlanan seyahatimden önce bu adımı atmaya karar vermesi, yapmayı planladığımız kapsamlı görüşmelere zarar verdi" değerlendirmesinde bulundu.Blinken, diğer taraftan ÇKP Dış İlişkiler Direktörü'ne, ABD’nin halen Pekin ile diplomatik angajmanlara bağlı olduğunu söylediğini kaydetti.Bakan Blinken, iki ülke arasında iletişim kanallarının açık olmasının önemine de vurgu yaptı.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), birkaç gün önce ABD hava sahasına Çin’e ait bir gözetleme balonunun girdiğini ve balonun takip edildiğini açıklamıştı.Pentagon balonun sivil hava trafiğine, sivil ve askeri anlamda ABD’ye doğrudan bir tehdit teşkil etmediği için düşürülmediğini açıklamıştı.Ayrıca bakanlık, Çin’in balonun bir meteoroloji balonu olduğu ve hava şartlarından dolayı sürüklendiği açıklamasını da kabul etmemiş, balonun bir manevra kabiliyetine sahip olduğunu ve ABD hava sahasında rota değiştirdiğini açıklamıştı.ABD Dışişleri Bakanlığı da Blinken’ın Pekin ziyaretinin ertelendiğini açıklamıştı.Bakan Park: Çip ve Bilim Yasası kapsamında işbirliğinin yollarını arayacağızÖte yandan Blinken ile görüşmesini değerlendiren Koreli Bakan Park, Kuzey Kore'nin nükleer silah programını, ABD, Japonya ve Güney Kore'nin üçlü ittifakını ve bölgenin güvenliğinin yanı sıra tedarik zinciri üzerine işbirliğini ele aldıklarını söyledi.Park, "Bakan ve ben küresel tedarik zincirindeki aksamaları gidermek için yakın koordinasyon içinde olacağımızı konuştuk. Çip ve Bilim Yasası kapsamında işbirliğinin yollarını arayacağız. Ayrıca, Enflasyonu Düşürme Yasasının Koreli şirketlerin kaygılarını giderecek şekilde uygulanması ve iki ülkenin iş ve sanayi sektörüne fayda sağlaması için birlikte çalışacağız" dedi.ABD'de enflasyonun düşürülmesine yönelik kapsamlı sağlık, iklim ve vergi düzenlemeleri ile çeşitli yatırımların desteklenmesini içeren Enflasyonu Düşürme Yasası, stratejik ve temiz enerji sektörlerine yaklaşık 400 milyar dolarlık yatırım planı içeriyor.Vergi indirimleriyle elektrikli otomobil satın almayı teşvik etmeyi de öngören yasa kapsamında, Kuzey Amerika'da üretilen bataryaların kullanıldığı ve bu bölgedeki madenlerden çıkan mineralleri içeren elektrikli araçlara 7 bin 500 dolara kadar vergi indirimi verilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.ABD Senatos'unda 27 Temmuz 2022'de, bir gün sonra da Amerikan Temsilciler Meclisinde kabul edilen ve 9 Ağustos 2022'de ABD Başkanı Biden tarafından imzalanan yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik Çip ve Bilim Yasası, otomobilden elektroniğe kadar birçok endüstride üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor.Yasa, yarı iletken üretimi için yaklaşık 52 milyar dolarlık desteğin yanı sıra yarı iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek için dört yıllığına yüzde 25'lik vergi indirimini içeriyor.​​​​​​​

https://sputniknews.com.tr/20230203/blinken-cin-ziyaretini-erteledi-1066545029.html

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