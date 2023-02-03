Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230203/vali-yerlikayadan-hava-muhalefetine-karsi-istanbullulara-uyari-1066552499.html
Vali Yerlikaya'dan hava muhalefetine karşı İstanbullulara uyarı
Vali Yerlikaya'dan hava muhalefetine karşı İstanbullulara uyarı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hafta sonu beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbullulara uyarıda bulundu. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T23:00+0300
2023-02-03T23:01+0300
türkiye
kar
ali yerlikaya
yağmur
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/01/1050381691_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_f41e3b11214cf75ef69ec4d2846b8c26.jpg
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hava muhalefetine karşı İstanbullulara uyarıda bulunarak, "Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentteki hava durumuna dair tahminlere yer vererek, şunları yazdı: "Kıymetli hemşehrilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz."
https://sputniknews.com.tr/20230203/akomdan-istanbula-firtina-ve-kar-uyarisi-1066540098.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/01/1050381691_60:0:577:388_1920x0_80_0_0_af6d78fddbae6c63e4401189837fdb6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kar, ali yerlikaya, yağmur
kar, ali yerlikaya, yağmur

Vali Yerlikaya'dan hava muhalefetine karşı İstanbullulara uyarı

23:00 03.02.2023 (güncellendi: 23:01 03.02.2023)
© DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© DHA
Abone olTelegram
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hafta sonu beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbullulara uyarıda bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hava muhalefetine karşı İstanbullulara uyarıda bulunarak, "Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentteki hava durumuna dair tahminlere yer vererek, şunları yazdı:
"Kıymetli hemşehrilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz."
İstiklal Caddesi, kar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
YAŞAM
AKOM'dan İstanbul'a fırtına ve kar uyarısı
16:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала