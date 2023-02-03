https://sputniknews.com.tr/20230203/vali-yerlikayadan-hava-muhalefetine-karsi-istanbullulara-uyari-1066552499.html
Vali Yerlikaya'dan hava muhalefetine karşı İstanbullulara uyarı
Vali Yerlikaya'dan hava muhalefetine karşı İstanbullulara uyarı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hafta sonu beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbullulara uyarıda bulundu. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T23:00+0300
2023-02-03T23:00+0300
2023-02-03T23:01+0300
türkiye
kar
ali yerlikaya
yağmur
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hava muhalefetine karşı İstanbullulara uyarıda bulunarak, "Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentteki hava durumuna dair tahminlere yer vererek, şunları yazdı: "Kıymetli hemşehrilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz."
https://sputniknews.com.tr/20230203/akomdan-istanbula-firtina-ve-kar-uyarisi-1066540098.html
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kar, ali yerlikaya, yağmur
kar, ali yerlikaya, yağmur
Vali Yerlikaya'dan hava muhalefetine karşı İstanbullulara uyarı
23:00 03.02.2023 (güncellendi: 23:01 03.02.2023) Abone ol
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hafta sonu beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbullulara uyarıda bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hava muhalefetine karşı İstanbullulara uyarıda bulunarak, "Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentteki hava durumuna dair tahminlere yer vererek, şunları yazdı:
"Kıymetli hemşehrilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz."