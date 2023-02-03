https://sputniknews.com.tr/20230203/vali-yerlikayadan-hava-muhalefetine-karsi-istanbullulara-uyari-1066552499.html

Vali Yerlikaya'dan hava muhalefetine karşı İstanbullulara uyarı

Vali Yerlikaya'dan hava muhalefetine karşı İstanbullulara uyarı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hafta sonu beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbullulara uyarıda bulundu. 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T23:00+0300

2023-02-03T23:00+0300

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türkiye

kar

ali yerlikaya

yağmur

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hava muhalefetine karşı İstanbullulara uyarıda bulunarak, "Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentteki hava durumuna dair tahminlere yer vererek, şunları yazdı: "Kıymetli hemşehrilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz."

https://sputniknews.com.tr/20230203/akomdan-istanbula-firtina-ve-kar-uyarisi-1066540098.html

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