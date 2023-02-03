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Şahan Gökbakar'dan 'Hakan Bayrakçı' videosu: Tırnaklarını kesti, dişini fırçaladı
Şahan Gökbakar'dan 'Hakan Bayrakçı' videosu: Tırnaklarını kesti, dişini fırçaladı
Oyuncu Şahan Gökbakar, SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'nın televizyon yayınında tırnaklarını kesmesine gönderme yaptı. Gökbakar, oluşturduğu "Akif Orhan... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T09:59+0300
2023-02-03T09:59+0300
yaşam
türkiye
tırnak
hakan bayrakçı
şahan gökbakar
canlı yayın
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Hakan Bayrakçı'nın, CNN Türk Televizyonu'nda Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programında tırnaklarını kesmesi gündem olmuş, Bayrakçı özür dilemişti. Bayrakçı, "Canlı yayından hemen önce elime ve parmaklarıma bulaşan sıcak sıvı mumun verdiği acıdan ve özel durumdan kurtulmak için yayında yaptığım bir müdahaleden ötürü özür diliyorum" demişti.Şahan Gökbakar, Instagram hesabından "Canlı yayında kişisel bakım?????? Hakan Bayrakçı tırnak kesiyorsa, Akif Orhan Kaypak olarak altta kalamazdım??" notuyla paylaştığı videoda Bayrakçı'yı tiye aldı. Skeçte CNN Türk yayınına katılan "Akif Orhan Kaypak" karakteri, dişlerini fırçaladı ve ayak tırnaklarını kesti.
https://sputniknews.com.tr/20230202/canli-yayinda-tirnaklarini-kesen-hakan-bayrakci-ozur-diledi-sebebini-acikladi-1066477793.html
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türkiye, tırnak, hakan bayrakçı, şahan gökbakar, canlı yayın
türkiye, tırnak, hakan bayrakçı, şahan gökbakar, canlı yayın

Şahan Gökbakar'dan 'Hakan Bayrakçı' videosu: Tırnaklarını kesti, dişini fırçaladı

09:59 03.02.2023
© FotoğrafŞahan Gökbakar
Şahan Gökbakar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© Fotoğraf
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Oyuncu Şahan Gökbakar, SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'nın televizyon yayınında tırnaklarını kesmesine gönderme yaptı. Gökbakar, oluşturduğu "Akif Orhan Kaypak" karakteri ile canlı yayında dişlerini fırçalayıp ayak tırnaklarını kesen bir video paylaştı.
Hakan Bayrakçı'nın, CNN Türk Televizyonu'nda Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programında tırnaklarını kesmesi gündem olmuş, Bayrakçı özür dilemişti. Bayrakçı, "Canlı yayından hemen önce elime ve parmaklarıma bulaşan sıcak sıvı mumun verdiği acıdan ve özel durumdan kurtulmak için yayında yaptığım bir müdahaleden ötürü özür diliyorum" demişti.
Şahan Gökbakar, Instagram hesabından "Canlı yayında kişisel bakım?????? Hakan Bayrakçı tırnak kesiyorsa, Akif Orhan Kaypak olarak altta kalamazdım??" notuyla paylaştığı videoda Bayrakçı'yı tiye aldı.
Skeçte CNN Türk yayınına katılan "Akif Orhan Kaypak" karakteri, dişlerini fırçaladı ve ayak tırnaklarını kesti.
Hakan Bayrakçı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
YAŞAM
Hakan Bayrakçı, canlı yayında tırnaklarını kesti
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