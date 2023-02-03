https://sputniknews.com.tr/20230203/sahan-gokbakardan-hakan-bayrakci-videosu-tirnaklarini-kesti-disini-fircaladi-1066521934.html

Şahan Gökbakar'dan 'Hakan Bayrakçı' videosu: Tırnaklarını kesti, dişini fırçaladı

Şahan Gökbakar'dan 'Hakan Bayrakçı' videosu: Tırnaklarını kesti, dişini fırçaladı

Oyuncu Şahan Gökbakar, SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'nın televizyon yayınında tırnaklarını kesmesine gönderme yaptı. Gökbakar, oluşturduğu "Akif Orhan... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T09:59+0300

2023-02-03T09:59+0300

2023-02-03T09:59+0300

yaşam

türkiye

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hakan bayrakçı

şahan gökbakar

canlı yayın

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Hakan Bayrakçı'nın, CNN Türk Televizyonu'nda Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programında tırnaklarını kesmesi gündem olmuş, Bayrakçı özür dilemişti. Bayrakçı, "Canlı yayından hemen önce elime ve parmaklarıma bulaşan sıcak sıvı mumun verdiği acıdan ve özel durumdan kurtulmak için yayında yaptığım bir müdahaleden ötürü özür diliyorum" demişti.Şahan Gökbakar, Instagram hesabından "Canlı yayında kişisel bakım?????? Hakan Bayrakçı tırnak kesiyorsa, Akif Orhan Kaypak olarak altta kalamazdım??" notuyla paylaştığı videoda Bayrakçı'yı tiye aldı. Skeçte CNN Türk yayınına katılan "Akif Orhan Kaypak" karakteri, dişlerini fırçaladı ve ayak tırnaklarını kesti.

https://sputniknews.com.tr/20230202/canli-yayinda-tirnaklarini-kesen-hakan-bayrakci-ozur-diledi-sebebini-acikladi-1066477793.html

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türkiye, tırnak, hakan bayrakçı, şahan gökbakar, canlı yayın