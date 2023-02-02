https://sputniknews.com.tr/20230202/canli-yayinda-tirnaklarini-kesen-hakan-bayrakci-ozur-diledi-sebebini-acikladi-1066477793.html

Hakan Bayrakçı, canlı yayında tırnaklarını kesti

Hakan Bayrakçı, canlı yayında tırnaklarını kesti

Canlı yayında tırnaklarını kesen SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, parmaklarına sıvı mum yapıştığını ve bu acıdan kurtulmak için tırnaklarını... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T09:11+0300

2023-02-02T09:11+0300

2023-02-02T09:15+0300

yaşam

hakan bayrakçı

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CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında tırnak kesme anları gündem oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin konuşulduğu yayında Hakan Bayrakçı program esnasında tırnaklarını kesti.Eleştirilere yanıt veren Bayrakçı, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:"Canlı yayından hemen önce elime ve parmaklarıma bulaşan sıcak sıvı mumun verdiği acıdan ve özel durumdan kurtulmak için yayında yaptığım bir müdahaleden ötürü özür diliyorum. Ancak böyle bir durumu fırsat bilip hakaret yağdıranların da asıl amacını biliyorum."

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hakan bayrakçı