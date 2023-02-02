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Hakan Bayrakçı, canlı yayında tırnaklarını kesti
Hakan Bayrakçı, canlı yayında tırnaklarını kesti
Canlı yayında tırnaklarını kesen SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, parmaklarına sıvı mum yapıştığını ve bu acıdan kurtulmak için tırnaklarını... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
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2023-02-02T09:15+0300
yaşam
hakan bayrakçı
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CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında tırnak kesme anları gündem oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin konuşulduğu yayında Hakan Bayrakçı program esnasında tırnaklarını kesti.Eleştirilere yanıt veren Bayrakçı, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:"Canlı yayından hemen önce elime ve parmaklarıma bulaşan sıcak sıvı mumun verdiği acıdan ve özel durumdan kurtulmak için yayında yaptığım bir müdahaleden ötürü özür diliyorum. Ancak böyle bir durumu fırsat bilip hakaret yağdıranların da asıl amacını biliyorum."
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hakan bayrakçı
hakan bayrakçı

Hakan Bayrakçı, canlı yayında tırnaklarını kesti

09:11 02.02.2023 (güncellendi: 09:15 02.02.2023)
© FotoğrafHakan Bayrakçı
Hakan Bayrakçı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© Fotoğraf
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Canlı yayında tırnaklarını kesen SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, parmaklarına sıvı mum yapıştığını ve bu acıdan kurtulmak için tırnaklarını kestiğini belirtti.
CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında tırnak kesme anları gündem oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin konuşulduğu yayında Hakan Bayrakçı program esnasında tırnaklarını kesti.
Eleştirilere yanıt veren Bayrakçı, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"Canlı yayından hemen önce elime ve parmaklarıma bulaşan sıcak sıvı mumun verdiği acıdan ve özel durumdan kurtulmak için yayında yaptığım bir müdahaleden ötürü özür diliyorum. Ancak böyle bir durumu fırsat bilip hakaret yağdıranların da asıl amacını biliyorum."
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