https://sputniknews.com.tr/20230202/canli-yayinda-tirnaklarini-kesen-hakan-bayrakci-ozur-diledi-sebebini-acikladi-1066477793.html
Hakan Bayrakçı, canlı yayında tırnaklarını kesti
Hakan Bayrakçı, canlı yayında tırnaklarını kesti
Canlı yayında tırnaklarını kesen SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, parmaklarına sıvı mum yapıştığını ve bu acıdan kurtulmak için tırnaklarını... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T09:11+0300
2023-02-02T09:11+0300
2023-02-02T09:15+0300
yaşam
hakan bayrakçı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/02/1066477869_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d7a672bced3829c2c54596e46d9623cc.jpg
CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında tırnak kesme anları gündem oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin konuşulduğu yayında Hakan Bayrakçı program esnasında tırnaklarını kesti.Eleştirilere yanıt veren Bayrakçı, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:"Canlı yayından hemen önce elime ve parmaklarıma bulaşan sıcak sıvı mumun verdiği acıdan ve özel durumdan kurtulmak için yayında yaptığım bir müdahaleden ötürü özür diliyorum. Ancak böyle bir durumu fırsat bilip hakaret yağdıranların da asıl amacını biliyorum."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/02/1066477869_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_6965d5d21447c78bfeafa090cd6559f0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hakan bayrakçı
Hakan Bayrakçı, canlı yayında tırnaklarını kesti
09:11 02.02.2023 (güncellendi: 09:15 02.02.2023) Abone ol
Canlı yayında tırnaklarını kesen SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, parmaklarına sıvı mum yapıştığını ve bu acıdan kurtulmak için tırnaklarını kestiğini belirtti.
CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında tırnak kesme anları gündem oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin konuşulduğu yayında Hakan Bayrakçı program esnasında tırnaklarını kesti.
Eleştirilere yanıt veren Bayrakçı, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"Canlı yayından hemen önce elime ve parmaklarıma bulaşan sıcak sıvı mumun verdiği acıdan ve özel durumdan kurtulmak için yayında yaptığım bir müdahaleden ötürü özür diliyorum. Ancak böyle bir durumu fırsat bilip hakaret yağdıranların da asıl amacını biliyorum."