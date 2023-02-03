https://sputniknews.com.tr/20230203/rus-mts-bank-turkiyeye-para-transferi-hizmetleri-sunmaya-basladi-1066544456.html

Rus MTS Bank, Türkiye'ye para transferi hizmetleri sunmaya başladı

Rus MTS Bank, Türkiye'ye para transferi hizmetleri sunmaya başladı

Rus MTS Bank, Türkiye'ye para transferi hizmetleri sunmaya başladığını duyurdu. 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T19:24+0300

2023-02-03T19:24+0300

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Bankadan yapılan açıklamada, "MTS Bank, Türkiye'ye para transferi hizmeti sunacağını ilan eder. Banka, özel kişiler için önemli turistik destinasyonlardan birine transfer yapma imkanı sunarak sınır ötesi transferler alanındaki ekosistem çözümlerine yenilerini ekledi" dendi.Hizmetin Türk transfer sistemi UPT'yle ortaklık dahilinde devreye alındığını belirten banka, bu sistemin avantajlarından birinin uygun döviz kuru ve transferi alırken para birimini seçme imkanı olduğunun altını çizdi.Banka, transfer edilen paraların tüm PTT şubelerinden, Aktif Bank şubelerinden, UPT acente ve ofislerinden çekilebileceğini bildirdi.MTS Bank müşterileri, yeni hizmet kapsamında tek seferde 400 bin rubleye, 1 günde 800 bin rubleye ve ayda 3 milyon rubleye kadar para transferi gerçekleştirebilecek. MTS Bank müşterisi olmayan kişilerse, mobil uygulamada kartını tanıtarak ve pasaport verilerini girerek ayda 800 bin rubleye kadar para transferi yapabilecek.

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