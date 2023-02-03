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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230203/rus-komedyenler-abdnin-eski-ulusal-guvenlik-danismani-boltona-telefon-sakasi-yapti-1066554064.html
Rus komedyenler, ABD'nin eski ulusal güvenlik danışmanı Bolton'a telefon şakası yaptı
Rus komedyenler, ABD'nin eski ulusal güvenlik danışmanı Bolton'a telefon şakası yaptı
ABD’nin eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Rus komedyenler tarafından yapılan telefon şakasında, "AB ülkelerinin Moskova ile müzakere etme... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T23:50+0300
2023-02-04T00:57+0300
ukrayna krizi
vovan
lexus
john bolton
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Vovan' ve 'Lexus' olarak tanınan ünlü Rus komedyenler, ABD’nin eski ulusal güvenlik danışmanı Cumhuriyetçi John Bolton’a telefon şakası yaptı.Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ile telefonda konuştuğunu düşünerek çatışmalara dair görüşlerini dile getiren Bolton, Ukrayna'daki çatışmaların askeri olarak kazanılabilme ihtimalinin olduğu sürece, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in politik yollarla hedefine ulaşmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.Yayınlanan ses kaydında şakacılar tarafından işletilen Boston, "Bence bu kazanılabilir bir savaş ve önemli olan Rusları askeri olarak zorlamaya devam etmek, Ruslarla müzakere etmeyi deneyebilecek Fransızlar, Almanlar ya da her kim olursa olsun bu çabaları durdurmak" ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çatışmaların başlangıcından bu yana birkaç defa Rusya tarafından da kabul edilebilir bir anlaşmaya varılması konusunda dile getirdiği düşüncelere atıf yapan Bolton, bu tür açıklamaların Batı'nın kararlılığına balta vurabileceğini dile getirdi. Donald Trump döneminde ulusal güvenlik danışmanlığı yapan ve daha öncesinde Ronald Reagan, George HW Bush ve George W. Bush yönetimlerinde farklı pozisyonlarda görev almış olan Bolton, "Putin'in askeri olarak kazanamayacağını ancak siyasi olarak kazanacağını umduğunu" düşündüğünü dile getirdi. "Asıl sınav burada" diyen Bolton, "Ve savunmasız olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Kiev rejiminin Batı'dan aldığı yardımların kabul edilebilir ancak büyük olmadığını dile getiren Bolton, "Açıkcası Batı'daki politikacılar, NATO ittifakına hak ettiğimizden daha fazla itibar ediyor." dedi. Birçok NATO ortağının Rusya'ya yönelik alınan yaptırım kararlarına tam olarak katılmadığına vurgu yapan Bolton sözlerini, "Yaptırım uygulama performansımız olması gerektiği gibi değil" şeklinde bitirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230119/ibrahim-kalindan-john-boltona-tepki-somurge-valiligi-oynadiginiz-gunler-geride-kaldi-1065943577.html
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vovan, lexus, john bolton, rusya
vovan, lexus, john bolton, rusya

Rus komedyenler, ABD'nin eski ulusal güvenlik danışmanı Bolton'a telefon şakası yaptı

23:50 03.02.2023 (güncellendi: 00:57 04.02.2023)
© REUTERS / Jonathan DrakeJohn Bolton
John Bolton - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© REUTERS / Jonathan Drake
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ABD’nin eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Rus komedyenler tarafından yapılan telefon şakasında, "AB ülkelerinin Moskova ile müzakere etme girişimlerinin sönümlendirilmesi" gerektiğini söyledi.
Vovan' ve 'Lexus' olarak tanınan ünlü Rus komedyenler, ABD’nin eski ulusal güvenlik danışmanı Cumhuriyetçi John Bolton’a telefon şakası yaptı.

Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ile telefonda konuştuğunu düşünerek çatışmalara dair görüşlerini dile getiren Bolton, Ukrayna'daki çatışmaların askeri olarak kazanılabilme ihtimalinin olduğu sürece, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in politik yollarla hedefine ulaşmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Yayınlanan ses kaydında şakacılar tarafından işletilen Boston, "Bence bu kazanılabilir bir savaş ve önemli olan Rusları askeri olarak zorlamaya devam etmek, Ruslarla müzakere etmeyi deneyebilecek Fransızlar, Almanlar ya da her kim olursa olsun bu çabaları durdurmak" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çatışmaların başlangıcından bu yana birkaç defa Rusya tarafından da kabul edilebilir bir anlaşmaya varılması konusunda dile getirdiği düşüncelere atıf yapan Bolton, bu tür açıklamaların Batı'nın kararlılığına balta vurabileceğini dile getirdi.

Donald Trump döneminde ulusal güvenlik danışmanlığı yapan ve daha öncesinde Ronald Reagan, George HW Bush ve George W. Bush yönetimlerinde farklı pozisyonlarda görev almış olan Bolton, "Putin'in askeri olarak kazanamayacağını ancak siyasi olarak kazanacağını umduğunu" düşündüğünü dile getirdi. "Asıl sınav burada" diyen Bolton, "Ve savunmasız olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kiev rejiminin Batı'dan aldığı yardımların kabul edilebilir ancak büyük olmadığını dile getiren Bolton, "Açıkcası Batı'daki politikacılar, NATO ittifakına hak ettiğimizden daha fazla itibar ediyor." dedi. Birçok NATO ortağının Rusya'ya yönelik alınan yaptırım kararlarına tam olarak katılmadığına vurgu yapan Bolton sözlerini, "Yaptırım uygulama performansımız olması gerektiği gibi değil" şeklinde bitirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
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