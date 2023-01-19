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https://sputniknews.com.tr/20230119/ibrahim-kalindan-john-boltona-tepki-somurge-valiligi-oynadiginiz-gunler-geride-kaldi-1065943577.html
İbrahim Kalın'dan John Bolton'a tepki: Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı
İbrahim Kalın'dan John Bolton'a tepki: Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'a tepki göstererek, "Türk milletinin demokratik iradesini vesayet altına almaya... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T21:49+0300
2023-01-19T21:51+0300
dünya
ibrahim kalın
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un seçimle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce darbeleri desteklediğini itiraf eden eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un, NATO'yu Türkiye'deki seçimlere müdahale etmeye çağırdığını belirtti.İbrahim Kalın, "Türk milletinin demokratik iradesini vesayet altına almaya çalışmak beyhude bir çabadır. Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20200806/john-bolton-erdoganin-trumpi-nasil-ikna-etmeyi-basardigini-ben-de-anlayamiyorum--1042604753.html
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ibrahim kalın
ibrahim kalın

İbrahim Kalın'dan John Bolton'a tepki: Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı

21:49 19.01.2023 (güncellendi: 21:51 19.01.2023)
© AACumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'a tepki göstererek, "Türk milletinin demokratik iradesini vesayet altına almaya çalışmak beyhude bir çabadır. Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un seçimle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.
Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce darbeleri desteklediğini itiraf eden eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un, NATO'yu Türkiye'deki seçimlere müdahale etmeye çağırdığını belirtti.
İbrahim Kalın, "Türk milletinin demokratik iradesini vesayet altına almaya çalışmak beyhude bir çabadır. Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı" değerlendirmesinde bulundu.
John Bolton - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2020
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