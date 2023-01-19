https://sputniknews.com.tr/20230119/ibrahim-kalindan-john-boltona-tepki-somurge-valiligi-oynadiginiz-gunler-geride-kaldi-1065943577.html
İbrahim Kalın'dan John Bolton'a tepki: Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı
İbrahim Kalın'dan John Bolton'a tepki: Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'a tepki göstererek, "Türk milletinin demokratik iradesini vesayet altına almaya... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T21:49+0300
2023-01-19T21:49+0300
2023-01-19T21:51+0300
dünya
ibrahim kalın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/19/1056676999_0:52:1200:727_1920x0_80_0_0_91c6f95ab90caf7ac3db5d668cf14450.jpg
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un seçimle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce darbeleri desteklediğini itiraf eden eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un, NATO'yu Türkiye'deki seçimlere müdahale etmeye çağırdığını belirtti.İbrahim Kalın, "Türk milletinin demokratik iradesini vesayet altına almaya çalışmak beyhude bir çabadır. Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20200806/john-bolton-erdoganin-trumpi-nasil-ikna-etmeyi-basardigini-ben-de-anlayamiyorum--1042604753.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/19/1056676999_82:0:1119:778_1920x0_80_0_0_fa3b55ee8206ba37aeb0e4c76b45e55e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ibrahim kalın
İbrahim Kalın'dan John Bolton'a tepki: Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı
21:49 19.01.2023 (güncellendi: 21:51 19.01.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'a tepki göstererek, "Türk milletinin demokratik iradesini vesayet altına almaya çalışmak beyhude bir çabadır. Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un seçimle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.
Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce darbeleri desteklediğini itiraf eden eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un, NATO'yu Türkiye'deki seçimlere müdahale etmeye çağırdığını belirtti.
İbrahim Kalın, "Türk milletinin demokratik iradesini vesayet altına almaya çalışmak beyhude bir çabadır. Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı" değerlendirmesinde bulundu.