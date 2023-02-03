https://sputniknews.com.tr/20230203/reznikov-ukrayna-uzun-menzilli-fuzelerle-rusya-topraklarina-saldirmayacagini-garanti-etmeye-hazir-1066515453.html
Reznikov: Ukrayna, uzun menzilli füzelerle Rusya topraklarına saldırmayacağını garanti etmeye hazır
Reznikov: Ukrayna, uzun menzilli füzelerle Rusya topraklarına saldırmayacağını garanti etmeye hazır
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ülkesine uzun menzilli füzelerin sağlanması Rusya topraklarını vurmayacaklarına dair Batı ülkelerine garanti vermeye... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T00:48+0300
2023-02-03T00:48+0300
2023-02-03T00:48+0300
ukrayna krizi
ukrayna
aleksey reznikov
füze
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Bakan Reznikov, başkent Kiev'de düzenlenen Ukrayna-Avrupa Birliği (AB) Komisyon Toplantısı'nda, müttefiklerin, Ukrayna ordusuna yönelik silah yardımı konusunu değerlendirdi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de yer aldığı toplantıda konuşan Reznikov, Ukrayna'nın uzun menzilli füzelere ihtiyaç duyduğunu kaydetti.Reznikov, “300 kilometre mesafeden vurabilme kabiliyetimiz olsaydı Rus ordusu savunma sağlayamaz duruma gelir, yenilmek zorunda kalırdı. Ukrayna, silahlarınızın Rus topraklarına yönelik saldırılara karışmayacağına dair her türlü garantiyi vermeye hazır” ifadesini kullandı.“Ukrayna’nın, geçici olarak işgal altındaki topraklarında yeterince hedefimiz var” diyen Reznikov, “Ayrıca hedefleri ortaklarımızla koordine etmeye hazırız” diye ekledi.Reznikov, Patriot ve SAMP-T sistemlerinin yanı sıra yeni IRIS-T ve NASAMS sevkiyatlarının mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını arzu ettiklerini aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20230201/kremlin-ukraynaya-uzun-menzilli-fuzeler-gonderilmesi-rusyayi-bu-ulkedeki-hedeflerinden-caydiramaz-1066444835.html
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ukrayna, aleksey reznikov, füze
Reznikov: Ukrayna, uzun menzilli füzelerle Rusya topraklarına saldırmayacağını garanti etmeye hazır
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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ülkesine uzun menzilli füzelerin sağlanması Rusya topraklarını vurmayacaklarına dair Batı ülkelerine garanti vermeye hazır olduklarını belirtti.
Bakan Reznikov, başkent Kiev'de düzenlenen Ukrayna-Avrupa Birliği (AB) Komisyon Toplantısı'nda, müttefiklerin, Ukrayna ordusuna yönelik silah yardımı konusunu değerlendirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de yer aldığı toplantıda konuşan Reznikov, Ukrayna'nın uzun menzilli füzelere ihtiyaç duyduğunu kaydetti.
Reznikov, “300 kilometre mesafeden vurabilme kabiliyetimiz olsaydı Rus ordusu savunma sağlayamaz duruma gelir, yenilmek zorunda kalırdı. Ukrayna, silahlarınızın Rus topraklarına yönelik saldırılara karışmayacağına dair her türlü garantiyi vermeye hazır” ifadesini kullandı.
“Ukrayna’nın, geçici olarak işgal altındaki topraklarında yeterince hedefimiz var” diyen Reznikov, “Ayrıca hedefleri ortaklarımızla koordine etmeye hazırız” diye ekledi.
Reznikov, Patriot ve SAMP-T sistemlerinin yanı sıra yeni IRIS-T ve NASAMS sevkiyatlarının mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını arzu ettiklerini aktardı.