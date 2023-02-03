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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230203/reznikov-ukrayna-uzun-menzilli-fuzelerle-rusya-topraklarina-saldirmayacagini-garanti-etmeye-hazir-1066515453.html
Reznikov: Ukrayna, uzun menzilli füzelerle Rusya topraklarına saldırmayacağını garanti etmeye hazır
Reznikov: Ukrayna, uzun menzilli füzelerle Rusya topraklarına saldırmayacağını garanti etmeye hazır
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ülkesine uzun menzilli füzelerin sağlanması Rusya topraklarını vurmayacaklarına dair Batı ülkelerine garanti vermeye... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T00:48+0300
2023-02-03T00:48+0300
ukrayna krizi
ukrayna
aleksey reznikov
füze
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Bakan Reznikov, başkent Kiev'de düzenlenen Ukrayna-Avrupa Birliği (AB) Komisyon Toplantısı'nda, müttefiklerin, Ukrayna ordusuna yönelik silah yardımı konusunu değerlendirdi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de yer aldığı toplantıda konuşan Reznikov, Ukrayna'nın uzun menzilli füzelere ihtiyaç duyduğunu kaydetti.Reznikov, “300 kilometre mesafeden vurabilme kabiliyetimiz olsaydı Rus ordusu savunma sağlayamaz duruma gelir, yenilmek zorunda kalırdı. Ukrayna, silahlarınızın Rus topraklarına yönelik saldırılara karışmayacağına dair her türlü garantiyi vermeye hazır” ifadesini kullandı.“Ukrayna’nın, geçici olarak işgal altındaki topraklarında yeterince hedefimiz var” diyen Reznikov, “Ayrıca hedefleri ortaklarımızla koordine etmeye hazırız” diye ekledi.Reznikov, Patriot ve SAMP-T sistemlerinin yanı sıra yeni IRIS-T ve NASAMS sevkiyatlarının mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını arzu ettiklerini aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20230201/kremlin-ukraynaya-uzun-menzilli-fuzeler-gonderilmesi-rusyayi-bu-ulkedeki-hedeflerinden-caydiramaz-1066444835.html
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ukrayna, aleksey reznikov, füze
ukrayna, aleksey reznikov, füze

Reznikov: Ukrayna, uzun menzilli füzelerle Rusya topraklarına saldırmayacağını garanti etmeye hazır

00:48 03.02.2023
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoUkrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ülkesine uzun menzilli füzelerin sağlanması Rusya topraklarını vurmayacaklarına dair Batı ülkelerine garanti vermeye hazır olduklarını belirtti.
Bakan Reznikov, başkent Kiev'de düzenlenen Ukrayna-Avrupa Birliği (AB) Komisyon Toplantısı'nda, müttefiklerin, Ukrayna ordusuna yönelik silah yardımı konusunu değerlendirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de yer aldığı toplantıda konuşan Reznikov, Ukrayna'nın uzun menzilli füzelere ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Reznikov, “300 kilometre mesafeden vurabilme kabiliyetimiz olsaydı Rus ordusu savunma sağlayamaz duruma gelir, yenilmek zorunda kalırdı. Ukrayna, silahlarınızın Rus topraklarına yönelik saldırılara karışmayacağına dair her türlü garantiyi vermeye hazır” ifadesini kullandı.
“Ukrayna’nın, geçici olarak işgal altındaki topraklarında yeterince hedefimiz var” diyen Reznikov, “Ayrıca hedefleri ortaklarımızla koordine etmeye hazırız” diye ekledi.

Reznikov, Patriot ve SAMP-T sistemlerinin yanı sıra yeni IRIS-T ve NASAMS sevkiyatlarının mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını arzu ettiklerini aktardı.
HIMARS - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
Ukrayna krizi
Kremlin: Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler gönderilmesi Rusya’yı bu ülkedeki hedeflerinden caydıramaz
1 Şubat, 14:01
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