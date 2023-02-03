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SON DAKİKA | Ocak ayı enflasyonu açıklandı
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EKONOMİ
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Ocak ayı enflasyonu açıklandı
Ocak ayı enflasyonu açıklandı
TÜİK, Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre tüketici enflasyonu (TÜFE) yıllık bazda yüzde 57.68 olarak gerçekleşti. Aylık enflasyon ise yüzde... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
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Ocak ayı enflasyonu açıklandı

10:02 03.02.2023 (güncellendi: 10:09 03.02.2023)
Migros, market
Migros, market - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
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Ayrıntılar geliyor
TÜİK, Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre tüketici enflasyonu (TÜFE) yıllık bazda yüzde 57.68 olarak gerçekleşti. Aylık enflasyon ise yüzde 6.65 oldu. Enflasyon, 2022'yi yüzde 64.27 seviyesinde tamamlamıştı.
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