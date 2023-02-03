https://sputniknews.com.tr/20230203/ocak-ayi-enflasyonu-aciklandi-1066522113.html
Ocak ayı enflasyonu açıklandı
Ocak ayı enflasyonu açıklandı
TÜİK, Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre tüketici enflasyonu (TÜFE) yıllık bazda yüzde 57.68 olarak gerçekleşti. Aylık enflasyon ise yüzde... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
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2023-02-03T10:02+0300
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tüik
Ocak ayı enflasyonu açıklandı
10:02 03.02.2023 (güncellendi: 10:09 03.02.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
TÜİK, Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre tüketici enflasyonu (TÜFE) yıllık bazda yüzde 57.68 olarak gerçekleşti. Aylık enflasyon ise yüzde 6.65 oldu. Enflasyon, 2022'yi yüzde 64.27 seviyesinde tamamlamıştı.