https://sputniknews.com.tr/20230201/aa-anketi-yillik-enflasyon-yuzde-53e-gerileyecek-1066448818.html
AA anketi: Yıllık enflasyon yüzde 53'e gerileyecek
AA anketi: Yıllık enflasyon yüzde 53'e gerileyecek
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3.66 artmasını bekliyor. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T14:58+0300
2023-02-01T14:58+0300
2023-02-01T15:12+0300
enflasyon
ekonomi
türkiye istatistik kurumu (tüik)
ekonomist
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AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat Cuma günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3.66 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1.90 ve en yüksek yüzde 5.95 aralığında yer aldı.Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3.66) göre bir önceki ay yüzde 64.27 olan yıllık enflasyonun yüzde 53.26'ya gerileyeceği hesaplanıyor.Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 44.55 düzeyinde oluştu.Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2022'de bir önceki aya göre yüzde 1.18 artış göstermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230201/tzob-baskani-bayraktar-ocak-ayinda-markette-42-urunun-36sinda-fiyatlar-artti-1066435080.html
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enflasyon, türkiye istatistik kurumu (tüik), ekonomist
enflasyon, türkiye istatistik kurumu (tüik), ekonomist
AA anketi: Yıllık enflasyon yüzde 53'e gerileyecek
14:58 01.02.2023 (güncellendi: 15:12 01.02.2023) Abone ol
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3.66 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat Cuma günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3.66 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1.90 ve en yüksek yüzde 5.95 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3.66) göre bir önceki ay yüzde 64.27 olan yıllık enflasyonun yüzde 53.26'ya gerileyeceği hesaplanıyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 44.55 düzeyinde oluştu.
Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2022'de bir önceki aya göre yüzde 1.18 artış göstermişti.