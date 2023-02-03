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Nagehan Alçı: Rasim Ozan müthiş bir zeka ve entelektüel kapasitedir
Nagehan Alçı: Rasim Ozan müthiş bir zeka ve entelektüel kapasitedir
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın "İsteseydim İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı" açıklamasını, "Rasim Ozan müthiş bir zeka ve... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T06:32+0300
2023-02-03T06:32+0300
türkiye
rasim ozan kütahyalı
nagehan alçı
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Haber Global'de Buket Aydın'ın 'Yüz Yüze' programına konuk olan Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın 2019 belediye seçimlerine yönelik söylediği sözleri değerlendirdi. Alçı, "Rasim'le çok farklı karakterleriz, çok orijinal çıkışları olabiliyor ama müthiş bir zeka ve entelektüel birikime sahip, tam bir kitap kurdudur. Sürekli okur. Bu kadar fazla düşünmek ve okumanın getirdiği çok yaratıcı patlamalar da oluyor. Bunu doğru bulmadığımı söylerdim, başlarda bunu yapmaması için bazı müdahalelerde bulunuyordum ama artık öğrendim ki, kimse kimseyi şekillendiremez, bu konudaki reflekslerimi geride bıraktım" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230130/rasim-ozan-kutahyali-inanmadigim-seyi-yapsaydim-istanbul-ve-ankarayi-chp-alamazdi-1066342205.html
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rasim ozan kütahyalı, nagehan alçı
rasim ozan kütahyalı, nagehan alçı

Nagehan Alçı: Rasim Ozan müthiş bir zeka ve entelektüel kapasitedir

06:32 03.02.2023
© Fotoğraf : TwitterRasim Ozan Kütahyalı
Rasim Ozan Kütahyalı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın "İsteseydim İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı" açıklamasını, "Rasim Ozan müthiş bir zeka ve entelektüel kapasitedir" sözleriyle yorumladı.
Haber Global'de Buket Aydın'ın 'Yüz Yüze' programına konuk olan Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın 2019 belediye seçimlerine yönelik söylediği sözleri değerlendirdi.
Alçı, "Rasim'le çok farklı karakterleriz, çok orijinal çıkışları olabiliyor ama müthiş bir zeka ve entelektüel birikime sahip, tam bir kitap kurdudur. Sürekli okur. Bu kadar fazla düşünmek ve okumanın getirdiği çok yaratıcı patlamalar da oluyor. Bunu doğru bulmadığımı söylerdim, başlarda bunu yapmaması için bazı müdahalelerde bulunuyordum ama artık öğrendim ki, kimse kimseyi şekillendiremez, bu konudaki reflekslerimi geride bıraktım" ifadelerini kullandı.
Rasim Ozan Kütahyalı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
POLİTİKA
Rasim Ozan Kütahyalı: İnanmadığım şeyi yapsaydım İstanbul ve Ankara'yı CHP alamazdı
30 Ocak, 11:00
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