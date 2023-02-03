https://sputniknews.com.tr/20230203/nagehan-alci-rasim-ozan-muthis-bir-zeka-ve-entelektuel-kapasitedir-1066518973.html
Nagehan Alçı: Rasim Ozan müthiş bir zeka ve entelektüel kapasitedir
Nagehan Alçı: Rasim Ozan müthiş bir zeka ve entelektüel kapasitedir
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın "İsteseydim İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı" açıklamasını, "Rasim Ozan müthiş bir zeka ve... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T06:32+0300
2023-02-03T06:32+0300
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türkiye
rasim ozan kütahyalı
nagehan alçı
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Haber Global'de Buket Aydın'ın 'Yüz Yüze' programına konuk olan Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın 2019 belediye seçimlerine yönelik söylediği sözleri değerlendirdi. Alçı, "Rasim'le çok farklı karakterleriz, çok orijinal çıkışları olabiliyor ama müthiş bir zeka ve entelektüel birikime sahip, tam bir kitap kurdudur. Sürekli okur. Bu kadar fazla düşünmek ve okumanın getirdiği çok yaratıcı patlamalar da oluyor. Bunu doğru bulmadığımı söylerdim, başlarda bunu yapmaması için bazı müdahalelerde bulunuyordum ama artık öğrendim ki, kimse kimseyi şekillendiremez, bu konudaki reflekslerimi geride bıraktım" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230130/rasim-ozan-kutahyali-inanmadigim-seyi-yapsaydim-istanbul-ve-ankarayi-chp-alamazdi-1066342205.html
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rasim ozan kütahyalı, nagehan alçı
rasim ozan kütahyalı, nagehan alçı
Nagehan Alçı: Rasim Ozan müthiş bir zeka ve entelektüel kapasitedir
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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın "İsteseydim İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı" açıklamasını, "Rasim Ozan müthiş bir zeka ve entelektüel kapasitedir" sözleriyle yorumladı.
Haber Global'de Buket Aydın'ın 'Yüz Yüze' programına konuk olan Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın 2019 belediye seçimlerine yönelik söylediği sözleri değerlendirdi.
Alçı, "Rasim'le çok farklı karakterleriz, çok orijinal çıkışları olabiliyor ama müthiş bir zeka ve entelektüel birikime sahip, tam bir kitap kurdudur. Sürekli okur. Bu kadar fazla düşünmek ve okumanın getirdiği çok yaratıcı patlamalar da oluyor. Bunu doğru bulmadığımı söylerdim, başlarda bunu yapmaması için bazı müdahalelerde bulunuyordum ama artık öğrendim ki, kimse kimseyi şekillendiremez, bu konudaki reflekslerimi geride bıraktım" ifadelerini kullandı.