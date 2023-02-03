https://sputniknews.com.tr/20230203/nagehan-alci-rasim-ozan-muthis-bir-zeka-ve-entelektuel-kapasitedir-1066518973.html

Nagehan Alçı: Rasim Ozan müthiş bir zeka ve entelektüel kapasitedir

Nagehan Alçı: Rasim Ozan müthiş bir zeka ve entelektüel kapasitedir

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın "İsteseydim İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı" açıklamasını, "Rasim Ozan müthiş bir zeka ve... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T06:32+0300

2023-02-03T06:32+0300

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türkiye

rasim ozan kütahyalı

nagehan alçı

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Haber Global'de Buket Aydın'ın 'Yüz Yüze' programına konuk olan Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın 2019 belediye seçimlerine yönelik söylediği sözleri değerlendirdi. Alçı, "Rasim'le çok farklı karakterleriz, çok orijinal çıkışları olabiliyor ama müthiş bir zeka ve entelektüel birikime sahip, tam bir kitap kurdudur. Sürekli okur. Bu kadar fazla düşünmek ve okumanın getirdiği çok yaratıcı patlamalar da oluyor. Bunu doğru bulmadığımı söylerdim, başlarda bunu yapmaması için bazı müdahalelerde bulunuyordum ama artık öğrendim ki, kimse kimseyi şekillendiremez, bu konudaki reflekslerimi geride bıraktım" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230130/rasim-ozan-kutahyali-inanmadigim-seyi-yapsaydim-istanbul-ve-ankarayi-chp-alamazdi-1066342205.html

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rasim ozan kütahyalı, nagehan alçı