https://sputniknews.com.tr/20230130/rasim-ozan-kutahyali-inanmadigim-seyi-yapsaydim-istanbul-ve-ankarayi-chp-alamazdi-1066342205.html

Rasim Ozan Kütahyalı: İnanmadığım şeyi yapsaydım İstanbul ve Ankara'yı CHP alamazdı

Rasim Ozan Kütahyalı: İnanmadığım şeyi yapsaydım İstanbul ve Ankara'yı CHP alamazdı

Rasim Ozan Kütahyalı katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, "İsteseydim İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı" dedi. 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T11:00+0300

2023-01-30T11:00+0300

2023-01-30T11:00+0300

politika

rasim ozan kütahyalı

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

istanbul

seçim

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Beyaz Futbol programının canlı yayınında konuşan Rasim Ozan Kütahyalı, seçimlerde İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin CHP'li belediye başkanlarına geçmesine yönelik konuştu.Rasim Ozan Kütahyalı yayında, “Ben inanmadığım şeyi yapsaydım, inanmadığım şekilde devreye girseydim, İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı. Bunu da herkes bilir. İstanbul ve Ankara'da iktidar değişmezdi.” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230125/chp-lideri-kilicdaroglu-chpli-belediye-baskanlari-ile-gorustu-1066187565.html

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