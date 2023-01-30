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Rasim Ozan Kütahyalı: İnanmadığım şeyi yapsaydım İstanbul ve Ankara'yı CHP alamazdı
Rasim Ozan Kütahyalı: İnanmadığım şeyi yapsaydım İstanbul ve Ankara'yı CHP alamazdı
Rasim Ozan Kütahyalı katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, "İsteseydim İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı" dedi. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T11:00+0300
2023-01-30T11:00+0300
politika
rasim ozan kütahyalı
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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seçim
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Beyaz Futbol programının canlı yayınında konuşan Rasim Ozan Kütahyalı, seçimlerde İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin CHP'li belediye başkanlarına geçmesine yönelik konuştu.Rasim Ozan Kütahyalı yayında, “Ben inanmadığım şeyi yapsaydım, inanmadığım şekilde devreye girseydim, İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı. Bunu da herkes bilir. İstanbul ve Ankara'da iktidar değişmezdi.” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230125/chp-lideri-kilicdaroglu-chpli-belediye-baskanlari-ile-gorustu-1066187565.html
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rasim ozan kütahyalı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), istanbul, seçim
rasim ozan kütahyalı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), istanbul, seçim

Rasim Ozan Kütahyalı: İnanmadığım şeyi yapsaydım İstanbul ve Ankara'yı CHP alamazdı

11:00 30.01.2023
© AARasim Ozan Kütahyalı
Rasim Ozan Kütahyalı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© AA
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Rasim Ozan Kütahyalı katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, "İsteseydim İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı" dedi.
Beyaz Futbol programının canlı yayınında konuşan Rasim Ozan Kütahyalı, seçimlerde İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin CHP'li belediye başkanlarına geçmesine yönelik konuştu.
Rasim Ozan Kütahyalı yayında, “Ben inanmadığım şeyi yapsaydım, inanmadığım şekilde devreye girseydim, İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı. Bunu da herkes bilir. İstanbul ve Ankara'da iktidar değişmezdi.” diye konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa toplantısı öncesi CHP'li Belediye Başkanları ile görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP’li Belediye Başkanları ile görüştü
25 Ocak, 22:10
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