https://sputniknews.com.tr/20230130/rasim-ozan-kutahyali-inanmadigim-seyi-yapsaydim-istanbul-ve-ankarayi-chp-alamazdi-1066342205.html
Rasim Ozan Kütahyalı: İnanmadığım şeyi yapsaydım İstanbul ve Ankara'yı CHP alamazdı
Rasim Ozan Kütahyalı: İnanmadığım şeyi yapsaydım İstanbul ve Ankara'yı CHP alamazdı
Rasim Ozan Kütahyalı katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, "İsteseydim İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı" dedi. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T11:00+0300
2023-01-30T11:00+0300
2023-01-30T11:00+0300
politika
rasim ozan kütahyalı
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
istanbul
seçim
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Beyaz Futbol programının canlı yayınında konuşan Rasim Ozan Kütahyalı, seçimlerde İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin CHP'li belediye başkanlarına geçmesine yönelik konuştu.Rasim Ozan Kütahyalı yayında, “Ben inanmadığım şeyi yapsaydım, inanmadığım şekilde devreye girseydim, İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı. Bunu da herkes bilir. İstanbul ve Ankara'da iktidar değişmezdi.” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230125/chp-lideri-kilicdaroglu-chpli-belediye-baskanlari-ile-gorustu-1066187565.html
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rasim ozan kütahyalı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), istanbul, seçim
rasim ozan kütahyalı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), istanbul, seçim
Rasim Ozan Kütahyalı: İnanmadığım şeyi yapsaydım İstanbul ve Ankara'yı CHP alamazdı
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Rasim Ozan Kütahyalı katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, "İsteseydim İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı" dedi.
Beyaz Futbol programının canlı yayınında konuşan Rasim Ozan Kütahyalı, seçimlerde İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin CHP'li belediye başkanlarına geçmesine yönelik konuştu.
Rasim Ozan Kütahyalı yayında, “Ben inanmadığım şeyi yapsaydım, inanmadığım şekilde devreye girseydim, İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı. Bunu da herkes bilir. İstanbul ve Ankara'da iktidar değişmezdi.” diye konuştu.