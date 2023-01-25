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CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP’li Belediye Başkanları ile görüştü
CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP’li Belediye Başkanları ile görüştü
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa toplantısı öncesi CHP’li Belediye Başkanları ile görüştü. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın 11. kez toplanması planlanan Altılı Masa toplantısı öncesinde CHP’li Belediye Başkanları ile bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile genel seçimler ve yerel yönetimler üzerine sohbet edildiğini belirtti:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP’li Belediye Başkanları ile görüştü

22:10 25.01.2023 (güncellendi: 22:20 25.01.2023)
© İHA Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa toplantısı öncesi CHP'li Belediye Başkanları ile görüştü.
 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa toplantısı öncesi CHP'li Belediye Başkanları ile görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© İHA
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa toplantısı öncesi CHP’li Belediye Başkanları ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın 11. kez toplanması planlanan Altılı Masa toplantısı öncesinde CHP’li Belediye Başkanları ile bir araya geldi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile genel seçimler ve yerel yönetimler üzerine sohbet edildiğini belirtti:
"Büyükşehir Belediye Başkanları olarak bugün Ankara’da Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile genel seçimler ve yerel yönetimler üzerine verimli bir sohbet yaptık."
© İHA Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa toplantısı öncesi CHP'li Belediye Başkanları ile görüştü.
 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa toplantısı öncesi CHP'li Belediye Başkanları ile görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa toplantısı öncesi CHP'li Belediye Başkanları ile görüştü.
© İHA
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