https://sputniknews.com.tr/20230125/chp-lideri-kilicdaroglu-chpli-belediye-baskanlari-ile-gorustu-1066187565.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP’li Belediye Başkanları ile görüştü

CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP’li Belediye Başkanları ile görüştü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa toplantısı öncesi CHP’li Belediye Başkanları ile görüştü. 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T22:10+0300

2023-01-25T22:10+0300

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türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın 11. kez toplanması planlanan Altılı Masa toplantısı öncesinde CHP’li Belediye Başkanları ile bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile genel seçimler ve yerel yönetimler üzerine sohbet edildiğini belirtti:

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu