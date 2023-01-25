CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP’li Belediye Başkanları ile görüştü
22:10 25.01.2023 (güncellendi: 22:20 25.01.2023)
© İHA Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa toplantısı öncesi CHP'li Belediye Başkanları ile görüştü.
© İHA
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa toplantısı öncesi CHP’li Belediye Başkanları ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın 11. kez toplanması planlanan Altılı Masa toplantısı öncesinde CHP’li Belediye Başkanları ile bir araya geldi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile genel seçimler ve yerel yönetimler üzerine sohbet edildiğini belirtti:
"Büyükşehir Belediye Başkanları olarak bugün Ankara’da Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile genel seçimler ve yerel yönetimler üzerine verimli bir sohbet yaptık."
Büyükşehir Belediye Başkanları olarak bugün Ankara’da Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile genel seçimler ve yerel yönetimler üzerine verimli bir sohbet yaptık. pic.twitter.com/bsRen7b6UZ— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 25, 2023
© İHA Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa toplantısı öncesi CHP'li Belediye Başkanları ile görüştü.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa toplantısı öncesi CHP'li Belediye Başkanları ile görüştü.
© İHA