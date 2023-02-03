https://sputniknews.com.tr/20230203/migros-sarj-agi-isletmeci-lisansi-alan-ilk-perakende-sirketi-oldu-1066525952.html

Migros, Şarj Ağı İşletmeci Lisansı alan ilk perakende şirket oldu: İstasyonlar 6 ay içinde kurulacak

Migros, Şarj Ağı İşletmeci Lisansı alan ilk perakende şirket oldu: İstasyonlar 6 ay içinde kurulacak

Migros, elektrikli araçlara şarj hizmeti sunmak ve Türkiye'deki elektrikli araç dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla kurduğu Migen Enerji ile 'Şarj Ağı İşletmeci... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T11:53+0300

2023-02-03T11:53+0300

2023-02-03T12:02+0300

migros

şarj

türkiye

istasyon

lisans

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Migros, elektrikli araçlar için şarj hizmeti sunan istasyonlarını şubat ayı içerisinde hizmete açmayı hedefliyor.İştiraki olan Migen Enerji'nin, elektrikli araçlar için şarj hizmetinin sunulması amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) yaptığı şarj ağı işletmeci lisansı başvurusunun onaylanmasının ardından Migros, mağazalarının bulunduğu lokasyonlarda elektrikli araçlar için şarj istasyonu hizmeti vermek üzere çalışmalara başladı:'İlk olmaktan mutluyuz'Migros Ticaret A.Ş. Yatırım Geliştirme ve İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Şevki Tuncer, şunları söyledi:İlk etapta İstanbul ili mağazalarında hizmete girecek şarj istasyonlarının ardından bu hizmeti hızla Türkiye çapında yaygınlaştıracaklarını belirten Şevki Tuncer, "Sektörümüzde öncülük ettiğimiz bu hizmeti Türkiye'ye yaymak üzere çalışmalarımız son hızda devam ediyor. Yılın ilk yarısına kadar 19 ilde 50'yi aşkın Migros mağazasında hizmet vermeye başlayacağız. Müşterilerimiz alışverişlerini yaparken, araçlarını da mağazalarımızın önündeki istasyonlarda hızlı ve güvenilir şekilde kolaylıkla şarj edebilecekler" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230131/sarj-edilebilir-toyota-c-hr-dunyada-ilk-kez-turkiyede-uretilecek-1066381500.html

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